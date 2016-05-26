09:49, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°ran'da 10 kiÅŸi idam edildi



Foto: ArÅŸiv

Ä°ran'da uyuÅŸturucuyla ilgili suÃ§lardan yargÄ±lanarak idama mahkum edilen 10 kiÅŸinin cezasÄ± infaz edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da uyuÅŸturucuyla ilgili suÃ§lardan yargÄ±lanarak idama mahkum edilen 10 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ±n infaz edildiÄŸi bildirildi.Â Ä°ran Ä°nsan HaklarÄ± Aktivistleri AjansÄ±, uyuÅŸturucuyla ilgili suÃ§lardanÂ Ã¶lÃ¼m cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan 7 kiÅŸinin Kum kentindeki Lengerud Cezaevi'nde idam edildiÄŸini duyurdu. Haberde, diÄŸer 3 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ±n ise Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan ve Belucistan eyaletine baÄŸlÄ± Zabul Cezaevi'nde infaz edildiÄŸi belirtildi. Â UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n raporlarÄ±na gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok idam cezasÄ± uygulayan Ã¼lkelerindenÂ Ä°ran, 2015 yÄ±lÄ±ndaÂ bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu uyuÅŸturucuyla ilgili suÃ§lardan olmak Ã¼zere 977 kiÅŸiyi idam etti.Â

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