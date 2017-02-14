09:48, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Ruhani, Kuveyt ve Umman'a gidiyor





Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hassan Ruhani yarÄ±n ilk kez KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden Umman ve Kuveyt'e resmi bir ziyarette bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hassan Ruhani 2013'te gÃ¶reve gelmesinden bu yana ilk kez Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Umman ve Kuveyt'e resmi bir ziyarette bulunacak. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ devlet tarafÄ±ndan iÅŸletilen Press TV tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan rÃ¶portajda, Ruhani'nin resmi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Parliament Esmaeili, Ruhani'nin Umman SultanÄ± Qaboos bin Said al Said ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Tahran'Ä±n MuskatÂ havalimanÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ruhani aynÄ± gÃ¼n Emir Åžeyh Sabah el-Ahmed al-Sabah'Ä±n daveti Ã¼zerine Kuveyt'e hareket edecek. Kuveyt dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±, KÃ¶rfez Arap devletleri ve Ä°ran arasÄ±nda "diyalog temelinde" bir mesaj vermek Ã¼zere Ocak sonunda Tahran'a nadir bir ziyarrette bulunmuÅŸtu. KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (GCC) altÄ± Arap Ã¼yesi, Ã¶zellikle Suudi Arabistan, Tahran'Ä± Arap Ã¼lkelerinin iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahale etmek ve Orta DoÄŸu'da kendi etki alanÄ±nÄ± oluÅŸturmak iÃ§in faaliyetlerde bulunmakla suÃ§luyor. Ä°ran suÃ§lamalarÄ± reddiyor. Ocak 2016'da Suudi Arabistan ve Bahreyn, Ä°ran'la diplomatik iliÅŸkileri kesti.Â Â

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