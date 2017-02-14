10:00, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den 5 il iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'Ã¼n karla kaplÄ± dik ve eÄŸimli yamaÃ§larÄ±ndaÂ Ã§Ä±ÄŸ riskiÂ bulunduÄŸu bildirildi.

MeteorolojiÂ 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n sabah saatlerine kadar havanÄ±n Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman ve Tunceli'de parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, BingÃ¶l'de ise Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi.

BÃ¶lge genelinde sÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ile 4 derece arasÄ±nda azalarak mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi, rÃ¼zgarÄ±n kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede mevcut kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼ksek olduÄŸu dik ve eÄŸimli yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme riski bulunduÄŸu, vatandaÅŸlarla ilgililerin yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.