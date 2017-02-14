09:57, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°srail elÃ§isine Columbia Ãœniversitesinde protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Columbia Ãœniversitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda protesto edildi.

Eylem iÃ§in Facebook Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼tlenen aralarÄ±nda Yahudilerin de olduÄŸu Ã¶ÄŸrenci gruplarÄ±, Ä°srail'in etnik temizlik yaparak bir Yahudi devleti kurduÄŸu ve topraÄŸÄ±n gerÃ§ek sahibi Filistinlileri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtip Danon'u protesto kararÄ± aldÄ±.

Ã–ÄŸrenci gruplarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail ve ABD'nin benzer politikalar uyguladÄ±ÄŸÄ±, iki Ã¼lkenin de sÄ±nÄ±rlara duvar Ã§ektiÄŸi ve "Ä±rkÃ§Ä±" uygulamalara imza attÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, geÃ§en hafta Donald Trump'Ä± protesto ettikleri gibi bu hafta da Danny Danon'u protesto edeceklerini duyurdular.

Protestocular, Danon'a hem konuÅŸtuÄŸu salonda hem de salon dÄ±ÅŸÄ±nda tepki gÃ¶sterdi.

Salondaki bazÄ± dinleyiciler, konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda pankartlar aÃ§Ä±p slogan atarak Danon'a tepki gÃ¶sterdi. Kimi protestocular ise eylem sÄ±rasÄ±nda "Ä°srail terÃ¶r devleti" ifadesini kullandÄ±.

Protestolara Twitter hesabÄ±ndan tepki gÃ¶steren Danon, bu kiÅŸilerin nefret sÃ¶ylemleri kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve Ä°srail'in var olma hakkÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± savunarak, "Ä°nsanlar Ä°srail hakkÄ±nda yalanlarÄ± yayarken biz sessiz kalmayacaÄŸÄ±z." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.