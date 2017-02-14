10:20, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Cari aÃ§Ä±k azaldÄ±





Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, AralÄ±k 2016'da Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. 2016 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 32 milyar 605 milyon dolar oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±Â (TCMB) verilerine gÃ¶re,Â cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, 2016'nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda 2015'in AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. 2016 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± da 32 milyar 605 milyon dolar oldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.