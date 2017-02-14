Tayland'da nÃ¼fusu artÄ±rmak iÃ§in vitamin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tayland hÃ¼kÃ¼meti, 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde Ã¼lkenin azalan nÃ¼fusunu artÄ±rmak amacÄ±yla anne adaylarÄ±na "sihirli vitaminler" verdi.
Tayland Kamu SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, baÅŸkent Bangkok sokaklarÄ±nda 20 ila 34 yaÅŸlarÄ±ndaki kadÄ±nlara, "Al yanaklÄ± TaylandlÄ± kadÄ±nlarÄ±n Ã§ok sihirli vitaminler kullanarak Ã¼lke iÃ§in Ã§ocuk sahibi olmalarÄ± kampanyasÄ±" kapsamÄ±nda 28 bin 600 dolar deÄŸerinde folik asit ve demir iÃ§eren, gebelik Ã¶ncesi tavsiye edilen vitaminler daÄŸÄ±ttÄ±.
BakanlÄ±k yetkilisi Doktor Wachira Pengjuntr, Ã¼lkede hayatÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸine iÅŸaret ederek, kadÄ±nlarÄ±n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yeni neslin yalnÄ±z olmaya daha Ã§ok deÄŸer verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Wachira, 1970'ten bu yana yÃ¼zde 2,7 bÃ¼yÃ¼yen nÃ¼fusun, 2015'te yalnÄ±zca yÃ¼zde 0,4 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ãœlkede evlenme oranlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi veya geÃ§ yaÅŸlarda evlenilmesi nedeniyle her yÄ±l dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuk sayÄ±sÄ± da azalÄ±yor.
DÃ¼nya BankasÄ± 2015 verilerine gÃ¶re, Tayland'Ä±n nÃ¼fusu 67 milyon 959 bin 359.
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Tayland'Ä±n BaÅŸkenti Bangkok'ta Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde Ã¼lkenin nÃ¼fusunu artÄ±rmak iÃ§in kadÄ±nlara vitamin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
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