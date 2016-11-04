Akdeniz'de 'ortak operasyon birimi' devrede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya ile Ä°talya arasÄ±nda imzalanan 'yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele' anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde oluÅŸturulan 'ortak operasyonlar biriminin' aktifleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metine (UMH) baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim ve Medya Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Trablus'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda 'gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele' amacÄ±yla oluÅŸturulan 'ortak operasyonlar biriminin' aktifleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, UMH Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Sahil GÃ¼venlik Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Albay TarÄ±m Åženbur'un da yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi ve bilgi deÄŸiÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in, 'ortak operasyonlar biriminin' aktifleÅŸtirilmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi kaydedildi.
AnlaÅŸmada Libya'yÄ± Sahil GÃ¼venlik Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženbur ve bazÄ± hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Ä°talya'yÄ± ise Trablus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Giuseppe Bruni ile BaÅŸbakanlÄ±k'tan bazÄ± yetkililerin temsil ettiÄŸi bilgisi verildi.
Libya BaÅŸbakanÄ± Fayiz es Serrac ile Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni, 3 Åžubat'ta Romaâ€™da BaÅŸbakanlÄ±k sarayÄ± Chigiâ€™de bir araya gelerek, Ä°talya ile Libya arasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ve insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Gentiloni, anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°talyaâ€™nÄ±n Libyaâ€™ya en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi vermeyi taahhÃ¼t ettiÄŸini belirterek, "Bir ÅŸey aÃ§Ä±k olmalÄ± ki o da bu memorandum, sÄ±nÄ±r polisi, sahil gÃ¼venliÄŸi, insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼dahale edecek LibyalÄ± devlet kurumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek bir adÄ±mdÄ±r" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Serrac da anlaÅŸmanÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§ fenomeniyle mÃ¼cadele iÃ§in olduÄŸunu belirterek, "AnlaÅŸma, denizde insan hayatÄ±nÄ± kurtarmayÄ±, uluslararasÄ± yasalara gÃ¶re gÃ¶Ã§menleri geri gÃ¶ndermeyi, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ±nÄ±, sahil gÃ¼venlik birimimize yardÄ±mlarÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek gÃ¶Ã§menlere insani yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyor" demiÅŸti.
Trump, OrtadoÄŸu sorunlarÄ± ile ilgili baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve damadÄ± Kushner'i gÃ¶revlendirdi, Kushner, Netanyahu'nun Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde de hazÄ±r olacak
KasÄ±m ayÄ±nda Ã‡in'deki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±ran BMW aynÄ± hava yastÄ±ÄŸÄ± hatasÄ± nedeniyle 41 bin 685 aracÄ±nÄ± daha geri Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Libya ve Ä°talya yasadÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele iÃ§in ortak operasyon birimi kurdu
Tayland'Ä±n BaÅŸkenti Bangkok'ta Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde Ã¼lkenin nÃ¼fusunu artÄ±rmak iÃ§in kadÄ±nlara vitamin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°srail'in BM Daimi Temsilcisi Danon, bir programda konuÅŸmak iÃ§in geldiÄŸi Columbia Ãœniversitesinde protesto edildi
Ä°ran'da uyuÅŸturucuyla ilgili suÃ§lardan yargÄ±lanarak idama mahkum edilen 10 kiÅŸinin cezasÄ± infaz edildi
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hassan Ruhani yarÄ±n ilk kez KÃ¶rfez Ã¼lkelerinden Umman ve Kuveyt'e resmi bir ziyarette bulunacak
Ãœlkenin ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1, nisan ayÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lacak
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, "uluslarararasÄ± uyuÅŸturucu trafiÄŸinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Venezuela BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± El Aissami'ye yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hollanda'nÄ±n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapan askerlere 18 aylÄ±k ikamet izni verdiÄŸi belirtiliyor
Ä°srail'in BM Daimi Temsilcisi Danon, bir programda konuÅŸmak iÃ§in geldiÄŸi Columbia Ãœniversitesinde protesto edildi
Abbas, "KeÅŸke Netanyahu da gerÃ§ekten barÄ±ÅŸ istediÄŸimizi, uzun zamandÄ±r kendilerine el uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve hiÃ§ bir ÅŸeyin bizi adil barÄ±ÅŸ iÃ§in ilerlemekten caydÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± anlasa." dedi
George W.H. Bush uÃ§ak gemisinin 13 Åžubat itibarÄ±yla Akdeniz'den DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Merkel, 10 MayÄ±s'ta Ä°srail'e yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyareti seÃ§imi gerekÃ§e gÃ¶stererek iptal etti
Michael Flynn, Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair iddialar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti