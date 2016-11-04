10:30, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Akdeniz'de 'ortak operasyon birimi' devrede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya ile Ä°talya arasÄ±nda imzalanan 'yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele' anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde oluÅŸturulan 'ortak operasyonlar biriminin' aktifleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metine (UMH) baÄŸlÄ± Ä°letiÅŸim ve Medya Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Trablus'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda 'gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele' amacÄ±yla oluÅŸturulan 'ortak operasyonlar biriminin' aktifleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, UMH Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Sahil GÃ¼venlik Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Albay TarÄ±m Åženbur'un da yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi ve bilgi deÄŸiÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in, 'ortak operasyonlar biriminin' aktifleÅŸtirilmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi kaydedildi.

AnlaÅŸmada Libya'yÄ± Sahil GÃ¼venlik Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženbur ve bazÄ± hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Ä°talya'yÄ± ise Trablus BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Giuseppe Bruni ile BaÅŸbakanlÄ±k'tan bazÄ± yetkililerin temsil ettiÄŸi bilgisi verildi.

Libya BaÅŸbakanÄ± Fayiz es Serrac ile Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni, 3 Åžubat'ta Romaâ€™da BaÅŸbakanlÄ±k sarayÄ± Chigiâ€™de bir araya gelerek, Ä°talya ile Libya arasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ve insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Gentiloni, anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°talyaâ€™nÄ±n Libyaâ€™ya en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi vermeyi taahhÃ¼t ettiÄŸini belirterek, "Bir ÅŸey aÃ§Ä±k olmalÄ± ki o da bu memorandum, sÄ±nÄ±r polisi, sahil gÃ¼venliÄŸi, insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼dahale edecek LibyalÄ± devlet kurumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek bir adÄ±mdÄ±r" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Serrac da anlaÅŸmanÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§ fenomeniyle mÃ¼cadele iÃ§in olduÄŸunu belirterek, "AnlaÅŸma, denizde insan hayatÄ±nÄ± kurtarmayÄ±, uluslararasÄ± yasalara gÃ¶re gÃ¶Ã§menleri geri gÃ¶ndermeyi, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ±nÄ±, sahil gÃ¼venlik birimimize yardÄ±mlarÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek gÃ¶Ã§menlere insani yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyor" demiÅŸti.