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10:58, 14 Åžubat 2017 SalÄ±
Asya
10:37, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

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BMW, Ã‡in'deki 41 bin 685 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±racak
BMW, Ã‡in'deki 41 bin 685 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±racak

KasÄ±m ayÄ±nda Ã‡in'deki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±ran BMW aynÄ± hava yastÄ±ÄŸÄ± hatasÄ± nedeniyle 41 bin 685 aracÄ±nÄ± daha geri Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BMW, hava yastÄ±ÄŸÄ±ndaki arÄ±za nedeniyle Ã‡in'deki 41 bin 685 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±racak.

Ã‡in Kalite Denetleme ve Karantina Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BMW'ye dair 9 Ekim'de baÅŸlayacak geri Ã§aÄŸÄ±rmalarÄ±n, araÃ§larÄ±n hava yastÄ±ÄŸÄ±ndaki kusurdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Geri Ã§aÄŸÄ±rmanÄ±n, 2 Åžubat-22 KasÄ±m 2012'de Ã¼retilen farklÄ± modellerdeki 41 bin 685 aracÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.AÃ§Ä±klamada, bu araÃ§larÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve Ã¶n yolcu hava yastÄ±klarÄ±nÄ±n ÅŸiÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda gaz panellerinde hasar oluÅŸma riski bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

ArÄ±zalÄ± parÃ§alarÄ±n Ã¼cretsiz deÄŸiÅŸtirileceÄŸi de duyuruldu.

BMW, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda aynÄ± kusurdan dolayÄ± Ã‡in'deki 193 bin 611 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular BMW Ã‡in
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