10:44, 14 Şubat 2017 Salı

ABD'nin Filistin politikası Yahudi damada emanet

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ortadoğu sorunları ile ilgili damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ı görevlendirdi. İşadamı olan Kushner'in diplomasi tecrübesi bulunmuyor.

Amerikalı bir Yahudi olan ve 2009 yılında Trump’ın kızı Ivanka ile evlenen Kushner, Jason Miller’la birlikte Başkan’ın iki başdanışmanından biri. Kushner, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yarınki Washington ziyaretinde Trump’la gerçekleştireceği görüşmede de hazır bulunacak.

Trump, 20 Ocak’taki yemin töreninden bir gün önce yaptığı akşam yemeği konuşmasında damadına hitaben “Hayatım boyunca Filistin-İsrail arasında barışın, yapılması en zor anlaşma olduğunu duydum. Bunu sen yapamazsan kimse yapamaz” demişti.