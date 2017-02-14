10:51, 14 Åžubat 2017 SalÄ±

Dolar/TL son bir ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.49 itibari ile 3,6584'den, avro/TL ise 3,8833 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan veÂ 3,6510'a kadar gerileyenÂ dolar/TL,Â son bir ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerinde seyrediyor. Â GÃ¼ne 3.66'dan baÅŸlayan kur 3.65'e kadar gerileyerek 1 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerine indi.Â



TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), AralÄ±k cari iÅŸlemler verisini aÃ§Ä±kladÄ±. Cari aÃ§Ä±k AralÄ±k'ta 4.27 milyar dolara yÃ¼kselirken 2016 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 32 milyar 605 milyon dolar oldu. Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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