15:24, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Katar'da TÃ¼rk okulu aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla inÅŸa edilen Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi TÃ¼rk Okulu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da TÃ¼rk okulunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

TÃ¶rende konuÅŸan KalÄ±n, "TÃ¼rk-Katar iliÅŸkilerini taÃ§landÄ±ran bu proje, iliÅŸkilerimizi daha da gÃ¼Ã§lendirecek ve Katar'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve diÄŸer Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±na hizmet edecektir." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± Ã¼zerine iki senede tamamlanan 250 Ã¶ÄŸrenci kapasiteli okul, yabancÄ± dil aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼fredatÄ±na gÃ¶re eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim veriyor.

Toplam 10 bin metrekare alana kurulu okulda, ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileri eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Okulda laboratuvar, kÃ¼tÃ¼phane ve spor alanlarÄ± bulunuyor. KapalÄ± alanÄ± 2 bin 500 metrekareye ulaÅŸan okulda 15 Ã¶ÄŸretmen ve 2 idari gÃ¶revli dahil olmak 22 kiÅŸi istihdam ediliyor.

TAV Ä°nÅŸaat himayesinde inÅŸa edilen TÃ¼rk okulu, 20 milyon TÃ¼rk lirasÄ±na mal oldu. GeÃ§en sene ekim ayÄ±nda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime baÅŸlayan okul, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ve Katar EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± standartlarÄ±na uygun olarak faaliyet gÃ¶steriyor.

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