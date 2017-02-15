15:27, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡etin DoÄŸan, 'Balyoz kumpasÄ±'na mÃ¼dahil oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beraat kararÄ±yla sonuÃ§lanan "Balyoz PlanÄ±" davasÄ±ndaki bazÄ± sanÄ±klara kumpas kurulduÄŸu iddiasÄ±na iliÅŸkin tutuklu sanÄ±k Mehmet Baransu ile firari sanÄ±k Tuncay OpÃ§in'in 75 yÄ±la, diÄŸer sanÄ±klar Ahmet Altan, Yasemin Ã‡ongar ve YÄ±ldÄ±ray OÄŸur'un 52,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, emekli Orgeneral Ã‡etin DoÄŸan ile emekli Albay Nedim Ulusan'Ä±n mÃ¼dahillik talepleri kabul edildi.Â

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Mehmet Baransu katÄ±lmadÄ±. Tutuksuz yargÄ±lanan Ahmet Altan, Yasemin Ã‡ongar ve YÄ±ldÄ±ray OÄŸur'u ise avukatlarÄ± temsil etti. DuruÅŸmada, Balyoz davasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan bazÄ± emekli subaylar da "mÃ¼ÅŸteki" olarak hazÄ±r bulundu.Â

DuruÅŸmada, tutuklu sanÄ±k Mehmet Baransu'nun Mersin 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde duruÅŸmasÄ± olduÄŸu iÃ§in hazÄ±r edilemeyeceÄŸine iliÅŸkin Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunun yazÄ±sÄ±nÄ±n mahkemeye gÃ¶nderildiÄŸi tutanaÄŸa geÃ§irildi.

MÃ¼ÅŸtekilerden emekli orgeneral Halil Ä°brahim FÄ±rtÄ±na,Â emekli tÃ¼mamiral Erdem Caner Bener,Â emekli tÃ¼mgeneral Ahmet Yavuz,Â emekli TuÄŸamiraller Ali Sadi Ãœnsal ve Ahmet TÃ¼rkmen ileÂ emekli albaylarÂ Ahmet Zeki ÃœÃ§ok, Ali Cengiz Åžirin, Erdal Akyazan, Recai Elmas ve ErdoÄŸan KoÃ§oÄŸlu'nun avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mahkemeye mÃ¼dahillik talebinde bulunduklarÄ± da ifade edildi.Â

BazÄ± mÃ¼ÅŸtekilerin avukatÄ± Ä°lkay Sezer sÃ¶z alarak, katÄ±lma talepleri konusunda, oluÅŸturulan ara karar doÄŸrultusunda mÃ¼dahillik kararÄ± verilmesini istedi.Â

Taleplerle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ sorulan savcÄ± Ã–mer Karakaya, suÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimaline binaen mÃ¼dahillik taleplerinin kabulÃ¼ne ve tutuklu sanÄ±k Baransuâ€™nun bu halinin devamÄ±na hÃ¼kmedilmesini talep etti.

"MAÄžDURÄ°YET OLUÅžTURAN HUKUK SÄ°STEMÄ°DÄ°R"

SÃ¶z alan sanÄ±klardan Ahmet Altan ve Yasemin Ã‡ongarâ€™Ä±n avukatÄ± Veysel Ok, "Ä°lgili suÃ§lamalardan maÄŸduriyet oluÅŸtuÄŸu kanaatinde deÄŸiliz. MÃ¼dahillerin maÄŸduriyetini oluÅŸturan hukuk sistemidir, bununla ilgili yargÄ±lamalar devam etmektedir. KatÄ±lma taleplerinin reddini talep ediyoruz." dedi.Â

Davaya iliÅŸkin ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±k Mehmet Baransu'nun, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti, delil durumu, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren deliller bulunmasÄ±, atÄ±lÄ± suÃ§larÄ±n katalog suÃ§lardan olmasÄ± ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼len cezalarÄ±n alt-Ã¼st sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± dikkate alarak bu halinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

MÃ¼ÅŸtekilerÂ emekli orgeneraller Halil Ä°brahim FÄ±rtÄ±na ve Bilgin BalanlÄ±, emekli tÃ¼mamiralÂ Erdem Caner Bener,Â emekli tÃ¼mgeneral Ahmet Yavuz,Â emekli tuÄŸamiral Ahmet TÃ¼rkmen, emekli korgeneraller Ayhan TaÅŸ ve Nejat Bek ile emekli albaylar Ali Cengiz Åžirin, Erdal Akyazan,Â ErdoÄŸan KoÃ§oÄŸlu, Recai Elmas, YÃ¼ksel GamsÄ±z,Â Osman Fevzi GÃ¼neÅŸ,Â Hasan NurgÃ¶ren ve BehÃ§et Alper GÃ¼neyâ€™inÂ suÃ§tan doÄŸrudan zarar gÃ¶rmedikleri gerekÃ§esiyle taleplerinin reddine kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

Heyet, mÃ¼ÅŸtekilerden emekli orgeneral Ã‡etin DoÄŸan ve emekli albay Nedim Ulusan'Ä±n ise suÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimali nedeniyle mÃ¼dahilliklerini kabul etti, duruÅŸmayÄ± erteledi.Â