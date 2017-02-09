15:40, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarihleri deÄŸiÅŸtirildi





Anadolu Ãœniversitesi Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin 15-16 Nisan'da yapÄ±lacak bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ± referandum nedeniyle 29-30 Nisan'a ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anadolu Ãœniversitesi (AÃœ) AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi sÄ±navlarÄ±nÄ±n tarihi, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum dolayÄ±sÄ±yla deÄŸiÅŸtirildi. AÃœ RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AÃœ Senatosunun kararÄ± gereÄŸince, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± akademik takvimine gÃ¶re 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. 27-28 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan bahar dÃ¶nemi dÃ¶nem sonu sÄ±navlarÄ± da 3-4 Haziran'a alÄ±ndÄ±.

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