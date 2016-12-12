15:53, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±





AdÄ±yaman'da sosyal medyadan DEAÅž ve El Nusra'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yaman'da sosyal medyadan DEAÅž ve El Nusra'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon dÃ¼zenledi. Kent merkezi ile GÃ¶lbaÅŸÄ± ve Besni ilÃ§elerinde 3 farklÄ± adrese dÃ¼zenlenen operasyonla A.E, S.H. ve E.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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