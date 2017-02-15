16:09, 15 Şubat 2017 Çarşamba

Batı Trakya'da Türk gazetecinin otomobili kundaklandı





Gümülcine'de Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin’in park halinde bulunan otomobiline sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılan camdan yanıcı madde atıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Trakya’nın Gümülcine kentinde elektronik ortamda Türkçe yayın yapan Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin’in otomobili kundaklandı. Tahsin yaptığı açıklamada, evinin bulunduğu Yenimahalle semtinde park halinde bulunan otomobiline sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılan camdan yanıcı madde atıldığını söyledi. Saldırının saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini anlatan Tahsin, komşuların haber vermesi üzerine dışarıya çıktığında otomobilini yanar halde gördüğünü belirtti. Tahsin, yanan aracın itfaiye tarafından söndürüldüğünü, yapılan ilk incelemeye göre, otomobilin arka camını kıran saldırganların aracın içine yanıcı madde ile birlikte molotofkokteyli attıklarının belirlendiğini dile getirdi. Olayla ilgili Gümülcine Emniyet Müdürlüğünde bilgisine başvurulduğunu belirten Tahsin, polisin saldırı ile ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

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