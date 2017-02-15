Pekin'den ABD'ye Güney Çin Denizi tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait gemilerin, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisi çerçevesinde devriye yapacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı olağan basın toplantısında, ABD donanmasına ait uçak gemisi görev grubunun, Güney Çin Denizi'nde devriye gezmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine "ABD'yi Çin'in egemenlik ve güvenliğine meydan okuyacak herhangi bir eylemden uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.
Pekin yönetiminin, söz konusu bölgede seyrüsefer serbestisi çerçevesinde uluslararası hukuka uygun şekilde görev yapılmasına saygı duyduğunu belirten Gıng, ancak herhangi bir ülkenin "serbesti" adı altında Çin'in egemenliği ve güvenliğine zarar vermesine karşı olduğunu söyledi.
Gıng, Güney Çin Denizi'nde istikrarın Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin çabalarıyla sağlandığını öne sürerek, ABD'yi bu duruma saygı duymaya çağırdı.
ABD basınında, geçen hafta sonu, ülke donanmasına ait Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun Güney Çin Denizi'nde devriye hazırlığı yaptığı yönünde haberler çıkmıştı.
Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla Güney Çin Denizi'nde bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. İlgili bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) Adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao) Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubunda ise Moody (Yongşingdao) adasında askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.
Hidrokarbon ve balıkçılık açısından zengin kaynaklara sahip olan, aynı zamanda dünyanın en önemli uluslararası nakliye güzergahları arasında yer alan Güney Çin Denizi, dünya deniz ticaretinin 3'te 2'sine evsahipliği yapıyor.
Güney Çin Denizi'ndeki ticaretin en önemli kısmını enerji kaynaklarının taşınması oluşturuyor. Çin, ithal ettiği petrolün yüzde 80'ini, Güney Kore yüzde 65'ini, Japonya ve Tayvan da yüzde 60'ını bu güzergahı kullanarak taşıyor.
AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan'a karşı Avrupa Birliği Adalet Divanında yargı süreci başlattı
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak ikinci tur Suriye görüşmelerini desteklediklerini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında siber saldırı tehdidinin ele alınacağını açıkladı
Afganistan'daki güvenlik konusunun ele alındığı toplantıya Rusya, Afganistan, Pakistan, Çin, İran ve Hindistan'dan yetkililer katıldı
İsveç Göçmen Dairesi’nin ‘ebeveynleri olmayan mülteci çocukları sınır dışı edeceği’ söylentileri üzerine, ülkedeki ailesiz çocukların yaptığı toplu intihar çağrısı hükümet yetkililerini teyakkuza geçirdi
De Mistura'nın yarın Astana'da yapılacak toplantıda yer almayacağı ancak ekibinin hazır olacağı açıklandı
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas: "Hükümetimiz kaçınılmaz bir karmaşanın içinde olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki kısa sürede çözsünler çünkü savaşta olan bir ulusuz” dedi
Kuveyt, 3 yıl boyunca Mısır'a ayda 2 milyon varil petrol sağlayacak
Akıncı, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararın iptal edilmemesi durumunda müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini bildirdi
HRW, gazeteci Nikolay Semena’yı destekleme çağrısında bulundu
Kosova savaşında ortadan kaybolan ve bir daha bulunamayan kişilerin cesetlerine ulaşabilmek ümidiyle yarın Mitroviça'da kazı çalışması yapılacak
Balistik bir füze İdlib'in Kefr Nabul beldesinde yerleşim yerine yakınına düştü
Macaristan Başbakan Başdanışmanı Bakondi, Macaristan'a günde ortalama 100 kişinin yasa dışı bir şekilde girmeye çalıştığını söyleyerek OHAL'in uzatılması gerektiğini ifade etti.
Afganistan'da meydana gelen saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi hayatını kaybetti
Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisi çerçevesinde devriye yapmaması konusunda uyardı
Gümülcine'de Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin’in park halinde bulunan otomobiline sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılan camdan yanıcı madde atıldı