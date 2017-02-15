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16:26, 15 Şubat 2017 Çarşamba

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Macaristan'da OHAL uzatılıyor
Macaristan'da OHAL uzatılıyor

Macaristan Başbakan Başdanışmanı Bakondi, Macaristan'a günde ortalama 100 kişinin yasa dışı bir şekilde girmeye çalıştığını söyleyerek OHAL'in uzatılması gerektiğini ifade etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, ülkede geçen yıl 9 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağını bildirdi.

Bakondi, Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, hükümetin, sığınmacı baskısı dolayısıyla mart ayında ilan ettiği OHAL'i 7 Eylül'e kadar uzatacağını söyledi.

Macaristan'a yasa dışı giriş çabalarının devam ettiğini bu yüzden geçen yıl 9 Eylül'de uzatılan olağanüstü halin tekrar uzatılmasının gerekli olduğunu belirten Bakondi, "Macaristan sınırlarında günlük ortalama 60-80, bazen ise 100-150 kişi yasa dışı şekilde ülkeye girmeye çalışıyor. Sırp sınırı başta olmak üzere Ukrayna ve Romanya sınırlarındaki durum asker ve polis gücünün etkili bir şekilde kullanılmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Bakondi ayrıca sığınmacı krizinin hükümetin bu haftaki oturumunda "önemli konu" olarak görüşüleceğini, İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in ise yarın Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'ya bilgi vereceğini açıkladı.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla 9 Mart 2016'da sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede 3 Nisan 2016'da sığınmacı girişinin engellenmesi için Sırbistan sınırındaki Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgeleri arasında yer alan, çeşitli su yolu ve sazlıklar dolayısıyla yürüyerek geçilmesi zor olan Kelebia'da da tel örgü çekilmeye başlanmıştı. Macar hükümeti, ayrıca geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, bölgede çalışan araçların daha hızlı hareket edebilmesi için yeni yollar açıldığını, sınıra bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve sağlam yeni tel örgü çekileceğini belirtmişti.

 



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