16:35, 15 Şubat 2017 Çarşamba

Mitroviça’da toplu mezar kazı çalışmaları başlıyor





Kosova savaşında ortadan kaybolan ve bir daha bulunamayan kişilerin cesetlerine ulaşabilmek ümidiyle yarın Mitroviça'da kazı çalışması yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova'daki son savaşta yıkılan ve toplu mezarın olabileceğinden şüphe edilen Mitroviça kentinin İbre nehri yakınlığındaki cami avlusunda yarın kazı çalışmaları başlayacak. Kayıp Kişiler Komisyonu Başkanı Prenk Gjetaj kazı çalışmalarının adli tıp uzmanları, EULEX ve Kosova Polisiyle işbirliğinde yapılacağını bildirdi. Kosova savaşının bitimiden bu yana kayıp olarak kayıtlara geçen bin 900 kişiden, bin 800 kişinin hala akıbeti bilinmiyor.

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