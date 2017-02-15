HRW'den siyasi tutuklu Semena’ya destek çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde kolluk kuvvetleri organlarının görevlileri, 20 Ocak tarihinde gazeteci Nikolay Semena hakkında bir iddianame hazırladı. İddianame'de Rusya’yı hedef alan “ayrılıkçılık” çağrılarında bulunmakla suçlanan gazeteci Semena’ya 5 yıla kadar hapis cezası verilme ihtimali bulunuyor.
Human Rights Watch insan hakları teşkilatı, kamuoyuna seslenerek baskıya uğrayan gazeteci Nikolay Semena’yı destekleme çağrısında bulundu. Çağrıda "İşgali kabul etmeyenlere karşı baskı ve takibat, onlarca uydurulan dava ve siyasi güdümlü takibat, Rusya Federasyonu’nun uydurulan suçlamalar için en sert cezalar verilmesi önünde durmayacağını kanıtlıyor. Örneğin, terör eylemi hazırlamakla suçlanan Kırımlı yönetmen Oleg Sentsov 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nikolay Semena ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da tasdik ettiği “Kırım’ın Ukrayna olduğunu” söylemeye cesaret eden herkes, tutuklanma riski altında." denildi.
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 19 Nisan tarihinde, "Azatlık Radyosu" ajansının "Кırım. Hakikat" projesi çalışanı gazeteci Nikolay Semena’nın evinde Rus kolluk kuvvetleri tarafından arama düzenlendi. Aramanın ardından Semena, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) götürüldü. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Nikolay Semena’ya karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 280.1. maddesinin 2. Fıkrası (Rusya Federasyonu’nun toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerde bulunma çağrıları) gereğince dava açtı. Ardından gazeteci Nikolay Semena'ya ev hapsi cezasının verildiği bildirildi.
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