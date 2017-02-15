16:54, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡aldÄ±ran Belediye BaÅŸkanÄ± Demir, tutuklandÄ±





GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã‡aldÄ±ran Belediye BaÅŸkanÄ± Faruk Demir, tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'daÂ PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã‡aldÄ±ran Belediye BaÅŸkanÄ± Faruk Demir, tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã‡aldÄ±ran Belediye BaÅŸkanÄ± Demir, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±ktaki sorgu sonrasÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan Demir, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±.

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