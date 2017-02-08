16:57, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±nÄ±n eÅŸi ve 4 kiÅŸi tutuklandÄ±





OrtakÃ¶y Reina saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda adliyeye sevk edilen 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reina saldÄ±rganÄ±n FransÄ±z vatandaÅŸÄ± dini nikahlÄ± eÅŸi Tene Traore ile 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

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