17:06, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastinde bir gÃ¶zaltÄ± daha





arlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda bir kiÅŸi Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rganÂ MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ ile telefon irtibatÄ± olduÄŸu tespit edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Adem AkÄ±ncÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla, AltÄ±nbaÅŸ ile telefon irtibatÄ± tespit edilen E.B'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheli, ifade iÅŸlemleri iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda halen 2'si polis memuru 3 kiÅŸi tutuklu bulunuyor.

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