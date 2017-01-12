Akıncı'dan BM'ye Enosis mektubu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, Rum Meclisi'nin "Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararın iptal edilmemesi durumunda müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, mektubunda, Rum Meclisi'nin aldığı kararın iptali için BM'nin girişimde bulunmasını istedi.
Akıncı, Rum Meclisi'nin kararının, orta öğrenim çağındaki gençleri hedef alarak gelecek kuşakların zihinlerine bölünme tohumları ekeceğine ve karşılıklı kabul edilen tüm güven artırıcı önlemleri anlamsız kılacağına işaret ederek, "Enosis, Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasının başlıca nedenidir. Bu hedef, Kıbrıs'a sadece keder ve acı getirdi." ifadelerine yer verdi.
Müzakere sürecinin çözümle sonuçlanması durumunda kurulması hedeflenen birleşik federal bir Kıbrıs için gençlerin eğitiminin ve barış kültürünün geliştirilmesinin çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Akıncı, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıslı Türklerin Güney'de maruz kaldıkları ırkçı saldırılarla birleşince Rum Meclisi'nin Enosis ile ilgili bu kararı, Kıbrıslı Türklerin güvenlik endişelerini pekiştirerek, bir çözüm durumunda bu tarz eğilimlerin engellenmesine hizmet edecek bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı daha da öne çıkarıyor. 2017 yılının çözüm çabaları bakımından taşıdığı risklerin bilincinde, Kıbrıs'ta yaşayabilir ve kalıcı bir çözüme varılmasına yönelik zorlu görevi bu tür adımlarla daha da zorlaştırmaya çalışmaktan kaçınılması gerekir.
Bu konunun 67 yıl aradan sonra aşırı sağcı siyasi bir parti olan ELAM tarafından gündeme getirilmesini ve Rum Meclisi'nde onaylanmasını hayretle karşılıyorum. Rum lider Nikos Anastasiadis'in partisi olan DİSİ'nin bu kararın alınmasına katkıda bulunması ise daha da üzücüdür. Rum Meclisi'nin kararının iptal edilmemesi durumunda, Kıbrıs'ta iki taraf arasında güven inşa etmeye yönelik çabalara ciddi darbe vurulmuş olacak ve müzakere süreci büyük zarar görecek."
Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti. Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı.
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