17:18, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kalma eserler kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rken yakalandÄ±





Yalova'da yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda bir minibÃ¼ste yapÄ±lan aramada, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 704 parÃ§a tarihi eser niteliÄŸinde malzemeye el konuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yalova'da, yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda bir minibÃ¼ste yapÄ±lan aramada, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 704 parÃ§a tarihi eser niteliÄŸinde malzeme ele geÃ§irildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ã‡iftlikkÃ¶y ilÃ§esi TopÃ§ular Feribot Ä°skelesi giriÅŸinde H.Y. kontrolÃ¼ndeki minibÃ¼ste ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine arama yaptÄ±. Aramada, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 4 tabanca, 2 mavzer mekanizmasÄ±, 4 OsmanlÄ± matarasÄ±, 4 top mermisi, 2 OsmanlÄ± sÃ¼ngÃ¼sÃ¼, 1 FransÄ±z sÃ¼ngÃ¼sÃ¼, 7 el bombasÄ±, 5 at nalÄ±, 106 Alman mavzer fiÅŸeÄŸi, 2 askeri tesisat yaÄŸdanlÄ±ÄŸÄ±, 4 aydÄ±nlatma fiÅŸeÄŸi, 1 kaÅŸÄ±k, 1 Ã§atal, 1 cezve, 1 tarak, 2 ustura, 6 kemer tokasÄ±, 1 asma kilit, 1 kÃ¶stekli saat, 2 OsmanlÄ± parasÄ±, 3 kÃ¼rek ve 544 adet muhtelif Ã§eÅŸitli Ã§ap ve ebatlarda fiÅŸek olmak Ã¼zere toplam 704 parÃ§a tarihi eser niteliÄŸinde malzemeye el konuldu. MinibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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