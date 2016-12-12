17:24, 15 Şubat 2017 Çarşamba

Mısır ile Kuveyt arasında petrol anlaşması





Kuveyt, 3 yıl boyunca Mısır'a ayda 2 milyon varil petrol sağlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır ile Kuveyt arasında 3 yıllık petrol tedarik anlaşması imzalandığı bildirildi. Mısır Petrol Heyeti Başkanı Tarık el-Hadidi, başkent Kahire'de yaptığı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Kuveyt'in 3 yıl boyunca Mısır'a ayda 2 milyon varil petrol sağlayacağını belirtti. Mısır'ın enerji ihtiyacını karşılamak için bölgedeki başka ülkelerle de anlaşmalar yapmak istediğini aktaran Hadidi ayrıntılı bilgi vermedi. Suudi Arabistan Petrol Şirketi ARAMCO'nun geçen yıl ekim ayı başında Mısır'a petrol ve petrol ürünleri tedarikini durdurmasının ardından Mısır hükümeti alternatif arayışına girmiş, Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla bu kapsamda Ürdün ve Irak'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

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