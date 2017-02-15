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HDP'li Ferhat EncÃ¼ iÃ§in tahliye kararÄ±
HDP'li Ferhat EncÃ¼ iÃ§in tahliye kararÄ±

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ iÃ§in tahliye kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tutuklu HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ iÃ§in tahliye kararÄ± verildi.

ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan EncÃ¼ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

EncÃ¼'nÃ¼n avukatlarÄ± mÃ¼vekkillerinin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Tutukluluk deÄŸerlendirmesini yapan mahkeme, EncÃ¼'nÃ¼n tahliyesine karar verdi.

EncÃ¼, 4 KasÄ±m 2016'da ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddianamede, HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ hakkÄ±nda, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±Â ve mahkumiyeti halinde TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len hak yoksunluklarÄ±na hÃ¼kmedilmesi isteniyor.

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Ä°lgili Konular HDP operasyon HDP Ferhat EncÃ¼
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