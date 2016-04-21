17:37, 15 Şubat 2017 Çarşamba

De Mistura Astana'da yok





De Mistura'nın yarın Astana'da yapılacak toplantıda yer almayacağı ancak ekibinin hazır olacağı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Astana'da Suriye görüşmelerine katılmayacağı açıklandı. Mistura'nın sözcüsü Yara Sharif, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilcilerin katılacağı ve Astana'da yapılacak görüşmelere Mistura'nın katılmayacağını ancak beş kişilik bir ekibini göndereceğini söyledi. Suriye konusunda BM tarafından desteklenen yeni tur barış görüşmelerinin ise gelecek hafta Cenevre'de yapılması öngörülüyor.

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