İsveç'te sığınmacı çocukların toplu intihar çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsveç Göçmen Dairesi’nin cuma günü ‘ebeveynleri olmayan mülteci çocukları sınır dışı edeceği’ söylentileri üzerine, İsveç’e yalnız gelen 18 yaş altı sığınmacı çocuklar, kapalı Facebook gruplarında sınır dışı edilmeye karşı ‘toplu intihar’ çağrıları yaptı.
İsveç Çocuk Ombudsmanı, toplu intihar çağrılarının kendilerine ulaşması üzerine İsveçli resmi kurumları yarın acil kriz toplantısına çağırdı.
Çocuk Ombudsman’ının kriz toplantısına çağırdığı kurumlar arasında İsveç Göçmen Dairesi, Sağlık ve Koruma Ajansı ile Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumu bulunuyor.
Çocuk Ombudsmanı Basın Sözcüsü Hans Reuterskiöld yaptığı açıklamada ‘‘‘Artık Dayanamıyoruz’ isimli yardım ağından sığınmacı genç insanların kapalı sosyal medya platformlarında, toplu intihar etmeyi planladıklarını biz ulaştırması üzerine bu toplantıyı düzenliyoruz. Biz de son bir yıl içinde kendilerine zarar verme eğiliminde olan, intihar etmeyi düşünen 600’ün üzerinde sığınmacı çocukla karşılaştığımız için, bu olayı çok ciddi olarak değerlendiriyoruz’’ dedi.
Göç Araştırmaları Vakfı'nda yer alan habere göre geçen yıl çıkarılan, aile birleşmelerini geçici olarak kısıtlayan yasa ve İsveç Göçmen Dairesi’nin sığınmacı çocuklarda yaş tespiti çalışmalarını yoğunlaştırması ile sığınmacı çocuklar arasında artan intihar ve intihar girişimleri arasında doğrudan bağlantı olduğunu belirten İsveç Sığınmacı Çocuklar Federasyonu, intihar ve intihar girişimleri konusunda hiçbir yetkili kurumun istatistik tutmadığına dikkat çekti.
İsveç Çocuk Ombudsmanı Basın Sözcüsü Hans Reuterskiöld de farklı kaynaklardan intihar ve intihar girişimi olaylarının doğrulandığını belirterek, ‘toplantıda toplu istatistik olmamasını da’ tartışacaklarını belirtti.
Hafta içinde ‘Afgan çocukları Afganistan’a geri götürmek üzere bir uçak kiralandığı’ söylentisinin yayılmasından sonra sığınmacı çocuklar arasında geri gönderilme endişesi artarken, İsveç Göçmen Dairesi bu bilgilerin yanlış olduğunu açıklamıştı.
2015 yılında 23 bin 480, 2016 yılında 2 bin 199 yalnız ve 18 yaş altı çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç’te, tek başına iltica eden çocukların çoğunluğunu Afganlar oluşturuyor. Afgan çocuk sığınmacıları sırasıyla Somali, Suriye, Fas ve Etiyopyalı sığınmacı çocuklar takip ediyor.
AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan'a karşı Avrupa Birliği Adalet Divanında yargı süreci başlattı
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak ikinci tur Suriye görüşmelerini desteklediklerini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında siber saldırı tehdidinin ele alınacağını açıkladı
Afganistan'daki güvenlik konusunun ele alındığı toplantıya Rusya, Afganistan, Pakistan, Çin, İran ve Hindistan'dan yetkililer katıldı
İsveç Göçmen Dairesi’nin ‘ebeveynleri olmayan mülteci çocukları sınır dışı edeceği’ söylentileri üzerine, ülkedeki ailesiz çocukların yaptığı toplu intihar çağrısı hükümet yetkililerini teyakkuza geçirdi
De Mistura'nın yarın Astana'da yapılacak toplantıda yer almayacağı ancak ekibinin hazır olacağı açıklandı
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas: "Hükümetimiz kaçınılmaz bir karmaşanın içinde olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki kısa sürede çözsünler çünkü savaşta olan bir ulusuz” dedi
Kuveyt, 3 yıl boyunca Mısır'a ayda 2 milyon varil petrol sağlayacak
Akıncı, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararın iptal edilmemesi durumunda müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini bildirdi
HRW, gazeteci Nikolay Semena’yı destekleme çağrısında bulundu
Kosova savaşında ortadan kaybolan ve bir daha bulunamayan kişilerin cesetlerine ulaşabilmek ümidiyle yarın Mitroviça'da kazı çalışması yapılacak
Balistik bir füze İdlib'in Kefr Nabul beldesinde yerleşim yerine yakınına düştü
Macaristan Başbakan Başdanışmanı Bakondi, Macaristan'a günde ortalama 100 kişinin yasa dışı bir şekilde girmeye çalıştığını söyleyerek OHAL'in uzatılması gerektiğini ifade etti.
Afganistan'da meydana gelen saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi hayatını kaybetti
Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisi çerçevesinde devriye yapmaması konusunda uyardı
Gümülcine'de Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin’in park halinde bulunan otomobiline sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılan camdan yanıcı madde atıldı