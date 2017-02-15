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Afganistan
17:59, 15 Şubat 2017 Çarşamba

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Moskova'da 6'lı Afganistan toplantısı
Moskova'da 6'lı Afganistan toplantısı

Afganistan'daki güvenlik konusunun ele alındığı toplantıya Rusya, Afganistan, Pakistan, Çin, İran ve Hindistan'dan yetkililer katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 6 ülkenin katılımıyla Afganistan konulu diyalog toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Pakistan, Çin, İran ve Hindistan ve Afganistan'dan yetkililerin Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda Afganistan'da güvenlik alanındaki durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, katılımcı ülkelerin Afgan iç uzlaşısını desteklemek için çabalarını artırma kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu müzakere formatının genişletilmesi durumunda toplantılara ileride Orta Asya ülkelerinin de dahil edilmesi konusunda ortak anlayış oluştuğu ifade edildi.

 

 



İlgili Konular afganistan rusya
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