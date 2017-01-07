Fransa'da seçimlerde siber saldırı endişesi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gelecek mili güvenlik kurulu toplantısında, seçimlere yönelik siber saldırı tehdidinin ele alınacağı bildirildi.
Yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı François Hollande, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında seçim kampanyası sırasında siber alan da içinde olmak üzere kendisine sunulacak bazı özel izleme ve koruma önlemlerini görmek istiyor." bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü adayları arasında yer alan Emmanuel Macron'un Sözcüsü Richard Ferrand, yürüttükleri kampanyanın Rusya merkezli siber saldırılara hedef olduğunu iddia etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise dün yaptığı açıklamada bu iddialara "saçma" diyerek tepki göstermişti.
Fransa’da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaine gazetesi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek muhtemel bir siber saldırıdan endişe duyduğunu yazmıştı.
Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ABD’de olduğu gibi siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Savunma Bakanı Le Drian, "ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunuyorum.” demişti.
Le Drain, Fransa’nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf olmadığını vurgulayarak, “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini kullanmıştı.
AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan'a karşı Avrupa Birliği Adalet Divanında yargı süreci başlattı
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak ikinci tur Suriye görüşmelerini desteklediklerini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında siber saldırı tehdidinin ele alınacağını açıkladı
Afganistan'daki güvenlik konusunun ele alındığı toplantıya Rusya, Afganistan, Pakistan, Çin, İran ve Hindistan'dan yetkililer katıldı
İsveç Göçmen Dairesi’nin ‘ebeveynleri olmayan mülteci çocukları sınır dışı edeceği’ söylentileri üzerine, ülkedeki ailesiz çocukların yaptığı toplu intihar çağrısı hükümet yetkililerini teyakkuza geçirdi
De Mistura'nın yarın Astana'da yapılacak toplantıda yer almayacağı ancak ekibinin hazır olacağı açıklandı
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas: "Hükümetimiz kaçınılmaz bir karmaşanın içinde olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki kısa sürede çözsünler çünkü savaşta olan bir ulusuz” dedi
Kuveyt, 3 yıl boyunca Mısır'a ayda 2 milyon varil petrol sağlayacak
Akıncı, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararın iptal edilmemesi durumunda müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini bildirdi
HRW, gazeteci Nikolay Semena’yı destekleme çağrısında bulundu
Kosova savaşında ortadan kaybolan ve bir daha bulunamayan kişilerin cesetlerine ulaşabilmek ümidiyle yarın Mitroviça'da kazı çalışması yapılacak
Balistik bir füze İdlib'in Kefr Nabul beldesinde yerleşim yerine yakınına düştü
Macaristan Başbakan Başdanışmanı Bakondi, Macaristan'a günde ortalama 100 kişinin yasa dışı bir şekilde girmeye çalıştığını söyleyerek OHAL'in uzatılması gerektiğini ifade etti.
Afganistan'da meydana gelen saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi hayatını kaybetti
Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisi çerçevesinde devriye yapmaması konusunda uyardı
Gümülcine'de Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin’in park halinde bulunan otomobiline sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılan camdan yanıcı madde atıldı