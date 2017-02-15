18:25, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Orgeneral Akar KatarlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Katar'a giden Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Katar Genelkurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Al-Ghanem ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar,Â Katar Genelkurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-GhanemÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ileÂ Katar'a giden Orgeneral Akar,Â resmi ziyaretlerde bulundu. Katar Genelkurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Al-Ghanem ile bir araya gelen Orgeneral Akar, ikili askeri iliÅŸkileri ele aldÄ±.

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