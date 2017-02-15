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18:47, 15 Şubat 2017 Çarşamba

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İtalya'dan Astana görüşmelerine destek
İtalya'dan Astana görüşmelerine destek

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak ikinci tur Suriye görüşmelerini desteklediklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Roma’daki bakanlık binasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, bir saati aşan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. 

Suriye krizine ilişkin yarın Astana’da başlayacak olan konuşmaların ülkedeki ateşkesi güçlendirmesi gerektiğini belirten Alfano, "Cenevre’de, Suriye’de istikrara yönelik siyasi bir anlaşma temelinde kalıcı bir çözüm olabilir.” dedi.

Astana’daki ikinci tur görüşmelerden küresel çapta siyasi bir anlaşma beklemenin şu aşamada zor olduğunu bununla birlikte bu görüşmelerin daha önce "ateşkes çıkarttığı" gibi yine meyve verebileceğini kaydeden Bakan Alfano, "İtalya olarak, herhangi bir şüphe duymadan Astana’da şu sıralarda yaşananları selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Cenevre’deki sürece de İtalya olarak desteklerini dile getiren Angelino Alfano, “Suriye sorunu bir insani yardım konusu aynı anda terörle mücadeleyi de barındırıyor. Suriye’nin istikrara kavuşması göçmenlerin ülkesine dönmesi bakımından anlam taşırken, şiddetli terör eylemlerine kaynağın kesilmesi anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. 

"ASTANA'DAKİ BU SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ"

BM olarak Suriye’nin bütünlüğünden yana olduklarını belirten De Mistura ise, "Suriye’nin nüfuz alanlarına göre bölünmesi varsayımı olabilecek en kötü varsayım. Çünkü bunun yeni savaş ve istikrarsızlık sarmalını yıllarca sürdürecek bir şey olduğunu biliyoruz. BM’nin böyle bir şeyi teşvik etme niyeti yok. Bu gelecekteki anayasada ademimerkeziyetçi yapı olmayacağı anlamına gelmez." dedi.

De Mistura, şunları kaydetti:

"Suriye’de düşmanlıkların sona erdirilmesi ve istikrar yöntemlerini ele alacağız. Çünkü bu yeni bir şey. İyi bir şey, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken güçlü bir mekanizma. Rusya tarafından istenen, Türkiye tarafından desteklenen Astana’daki bu süreci çok önemli buluyoruz. Bu küçük kazalara rağmen sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi Cenevre’de sadece askeri değil siyasi istikrarı konuşacağımızı atmosfere de katkı yapacaktır." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Astana İtalya
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