18:54, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡erkezkÃ¶y'Ã¼ 11 gÃ¼ndÃ¼r periÅŸan eden kokunun nedeni bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'unÂ Ã‡erkezkÃ¶yÂ ilÃ§esinde 11 gÃ¼ndÃ¼r hissedilenÂ kÃ¶tÃ¼ kokunun,Â kimyasalÂ fabrika atÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanalizasyonaÂ dÃ¶kÃ¼lmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã‡erkezkÃ¶y Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ilÃ§ede 4 Åžubat'tan bu yana etkili olan kÃ¶tÃ¼ kokunun nedeni ile ilgili yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda, Ã‡erkezkÃ¶y Organiz Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki (OSB) bir fabrikadan Ã§Ä±kan kimyasal atÄ±ÄŸÄ±n vidanjÃ¶rle Gazi Osman PaÅŸa Mahallesi'nde kanalizasyona boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Konuyla ilgili Gazi Osman PaÅŸa Mahallesi'nde CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Candan YÃ¼ceer ve TekirdaÄŸ Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (TESKÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžafak BaÅŸa ile incelemelerde bulunan TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak, Gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili adli soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

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