19:03, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

Eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Ã–zdaban tutuklandÄ±





FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Ã–zdaban, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tutuklandÄ±. Ã–zdaban, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya getirilmiÅŸti. HakimlikÃ§e sorgulanan Ã–zdaban ve beraberindekiler, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Ã–zdaban'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na itiraz etmiÅŸti. Ä°tiraz Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Ankara Adliyesi'ne getirilen Ã–zdaban, Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulandÄ±. Â Ã–zdaban'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verildi. Ã–zdaban, 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l dÃ¶neminde baÅŸyaverlik gÃ¶revinde bulunurken, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da kÄ±sa sÃ¼re baÅŸyaverliÄŸini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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