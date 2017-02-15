19:10, 15 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, HÃ¼snÃ¼ Mahalli ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, gazeteciÂ HÃ¼snÃ¼ MahalliÂ ile bir araya geldi. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Ordu, Amasya, Kastamonu dernekleri ve federasyonlarÄ± Ã¼yeleriyle buluÅŸtu. ToplantÄ±lar basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti. Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, toplantÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± otelde, gazeteciÂ HÃ¼snÃ¼ MahalliÂ ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

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