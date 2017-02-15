KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, gazeteci HÃ¼snÃ¼ Mahalli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, gazeteciÂ HÃ¼snÃ¼ MahalliÂ ile bir araya geldi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Ordu, Amasya, Kastamonu dernekleri ve federasyonlarÄ± Ã¼yeleriyle buluÅŸtu. ToplantÄ±lar basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, toplantÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± otelde, gazeteciÂ HÃ¼snÃ¼ MahalliÂ ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, HÃ¼snÃ¼ Mahalli ile bir araya geldi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Ã–zdaban, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde 11 gÃ¼ndÃ¼r hissedilen kÃ¶tÃ¼ kokunun, kimyasal fabrika atÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanalizasyona dÃ¶kÃ¼lmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Katar'a giden Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Katar Genelkurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Al-Ghanem ile bir araya geldi
HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ iÃ§in tahliye kararÄ± verildi
Yalova'da yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda bir minibÃ¼ste yapÄ±lan aramada, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 704 parÃ§a tarihi eser niteliÄŸinde malzemeye el konuldu
arlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda bir kiÅŸi Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
OrtakÃ¶y Reina saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda adliyeye sevk edilen 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã‡aldÄ±ran Belediye BaÅŸkanÄ± Faruk Demir, tutuklandÄ±.
AdÄ±yaman'da sosyal medyadan DEAÅž ve El Nusra'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anadolu Ãœniversitesi Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin 15-16 Nisan'da yapÄ±lacak bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ± referandum nedeniyle 29-30 Nisan'a ertelendi
â€˜Balyoz kumpas' davasÄ±na, Balyoz davasÄ±nÄ±n 1 numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± emekli orgeneral Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n mÃ¼dahil olarak katÄ±lmasÄ±na karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± Ã¼zerine baÅŸkent Doha'da inÅŸa edilen Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi TÃ¼rk Okulu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "BÃ¶yle bir dÃ¶nemde en son ihtiyaÃ§ duyulan ÅŸey kutuplaÅŸmaktÄ±r. Birbirimizi terÃ¶rist, hain, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ gibi acÄ±masÄ±z yaftalarla suÃ§lamaktÄ±r. Bu gidiÅŸattan parti olarak ciddi endiÅŸe duyuyoruz" dedi
Lice ilÃ§esinde, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine ele geÃ§irilen araÃ§ jandarma ekiplerince incelemeye alÄ±ndÄ±
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 2017'de hakim ve savcÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere 10 bini aÅŸkÄ±n personel alÄ±mÄ± planlanÄ±yor