16:32, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal Ã¼Ã§ ay daha uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bugÃ¼nden geÃ§erli olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ay daha uzattÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan ve Parlamento BaÅŸkanÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± istiÅŸarelerin ardÄ±ndan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin tÃ¼m Ã¼lkede 16 Åžubat'tan itibaren geÃ§erli olmak kaydÄ±yla Ã¼Ã§ ay daha devamÄ±na karar vermiÅŸtir."

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ±na, "ulusal gÃ¼venlik, sÄ±nÄ±rlardaki durumlar ve bÃ¶lgenin genel durumu" dikkate alÄ±narak karar verildiÄŸi kaydedildi.

Tunus'ta KasÄ±m 2015'ten bu yana devam eden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal son olarak 17 Ocak'ta bir aylÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 KasÄ±m 2015'te cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± muhafÄ±z alayÄ±na dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¼lkede ilan edilen bir aylÄ±k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, sonraki sÃ¼reÃ§te birer, ikiÅŸer veya Ã¼Ã§er aylÄ±k dÃ¶nemlerle birÃ§ok kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Tunus, 2011'deki 14 Ocak Devrimi'nin ardÄ±ndan zaman zaman gÃ¼venlik sorunlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rken Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde de terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oldu.