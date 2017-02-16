16:43, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Schengen bÃ¶lgesinde sistematik sÄ±nÄ±r kontrolleri baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¶nergesi gÃ¼ncellendi. Avrupa Parlamentosunda (AP) oylanarak kabul edilen yeni yÃ¶nergede terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bundan bÃ¶yle Schengen bÃ¶lgesine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar sistematik kontrole tabi tutulacak.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, AP'nin RomanyalÄ± Ã¼yesi Monica Macovei'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya iliÅŸkin rapor gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek oylandÄ±.

Genel Kurulda, artan terÃ¶r tehdidi, AB'ye geri dÃ¶nen yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar, AB dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen tehditler gibi geliÅŸmelere karÅŸÄ±, 2002 yÄ±lÄ±nda uygulamaya sokulan "TerÃ¶rle MÃ¼cadele YÃ¶nergesi" Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak kabul edildi.

Buna gÃ¶re, AralÄ±k 2015'te Avrupa Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma ile Schengen sÄ±nÄ±r kurallarÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Ãœye Ã¼lkelerden, Schengen bÃ¶lgesine kara, hava ve deniz yoluyla giren veya Ã§Ä±kan tÃ¼m yolcular kontrolden geÃ§irilecek. Kontroller, klasik uygulama olan pasaport, kimlik belgesi veya seyahat belgesi kontrollerinin dÄ±ÅŸÄ±nda Schengen Bilgi Sistemi, Ã§alÄ±nan veya kaybedilen pasaportlar gibi verilerin kullanÄ±lmasÄ± ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. AynÄ± zamanda kontrollerin sÄ±nÄ±rlarda aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk ve gecikmelere neden olacaÄŸÄ± durumlarda "ÅŸÃ¼phelenilen" kiÅŸiler belirlenip kontrol edilebilecek. Bu durumda yine klasik kimlik-pasaport kontrolÃ¼ mutlaka yapÄ±lacak.

Bir ay iÃ§erisinde uygulamaya geÃ§mesi beklenen yeni kurallarÄ±n, havaalanlarÄ±nda gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± ve kontrol noktalarÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi aÅŸamalarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak 6 aylÄ±k bir esneklik dÃ¶neminden sonra tam olarak devreye girecek. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde sadece "ÅŸÃ¼pheli kiÅŸiler" geniÅŸ Ã§aplÄ± kontrolden geÃ§irilebilecek.

AB sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n daha iyi korunmasÄ± ve Ã¶zellikle Suriye ve Irak'ta savaÅŸmaya gidip AB'ye geri dÃ¶nen AB vatandaÅŸÄ± "yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n" yakalanmasÄ± amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tasarÄ± 469 evet, 120 hayÄ±r ve 42 Ã¼yenin Ã§ekimser oyuyla kabul edildi.

Mevcut uygulamada, AB vatandaÅŸlarÄ± Schengen bÃ¶lgesi giriÅŸlerinde pasaport veya kimlik belgesi gÃ¶stererek geÃ§ebiliyordu. AB dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± ise sadece giriÅŸlerde yoÄŸun kontrole tutuluyordu. Yeni uygulama ile bu kiÅŸiler giriÅŸte olduÄŸu gibi Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda da kontrol edilecek. Yeni dÃ¼zenleme Danimarka, Ä°ngiltere ve Ä°rlanda'yÄ± kapsamÄ±yor.