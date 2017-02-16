16:47, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Putin'den NATO'ya suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Federal GÃ¼venlik Servisi'nin toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yapan Devlet BaÅŸkanÄ±, "NATO, Rusya'yÄ± kÄ±sÄ±tlamaya devam ediyor. Bu daha Ã¶nce de gerÃ§ekleÅŸtiriliyordu, fakat bunun iÃ§in daha ciddi baÅŸka bahaneler buldular. Stratejik ve konvansiyonel silahlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸtirilme sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Putin konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti: "Bizi bu durum sÃ¼rekli provoke ediyor ve Ã§atÄ±ÅŸmaya sokmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca, Rusya'da siyasi ve toplumsal durumun bozulmasÄ± amacÄ±yla bizim iÃ§ iÅŸlerimize karÄ±ÅŸma Ã§abalarÄ± da son bulmuyor. "