DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:51, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Balkanlar
16:56, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Kosova-SÄ±rbistan arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±lacak
Kosova-SÄ±rbistan arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±lacak

Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recinde Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi iÃ§in devam eden diyalog sÃ¼recinde, Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temeli atÄ±ldÄ±.

Merdare'deki temel atma tÃ¶renine Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa, Diyalog BakanÄ± Edita Tahiri, AB'nin Kosova Ã–zel Temsilcisi Nataliya Apostolova, bakanlar, milletvekilleri ve diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bÃ¶lgenin geliÅŸimi ve barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Kosova olarak diyaloÄŸa, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine ve iÅŸbirliÄŸine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

SÄ±rbistan ile iliÅŸkilerinde tam normalleÅŸmenin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸine olan inancÄ±nÄ± dile getiren ThaÃ§i, "Merdare'de, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki geÃ§iÅŸi saÄŸlayacak bu sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± iÃ§in atÄ±lan temel, diyalog iÃ§in izlediÄŸimiz yolun bir gÃ¶stergesidir." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Mustafa da kolay olmayan diyalog sÃ¼reci neticesinde temel atma tÃ¶reni yapÄ±lan bu sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "Bu, komÅŸularÄ±mÄ±zla aramÄ±zdaki tÃ¼m sorunlarÄ±mÄ±zÄ± diyalog yoluyla Ã§Ã¶zmeye devam etmemiz gerektiÄŸini gÃ¶steren bir kanÄ±ttÄ±r." dedi.

AB'nin Kosova Ã–zel Temsilcisi Apostolova ise iki Ã¼lke arasÄ±nda AB arabulucuÄŸunda sÃ¼ren diyalog sÃ¼reci kapsamÄ±nda 3 AralÄ±k 2011'de Ã¼zerinde uzlaÅŸma saÄŸlanan IBM anlaÅŸmasÄ±nÄ± anÄ±msatarak, bu kapsamda Kosova tarafÄ±nda inÅŸa edilecek Ã¼Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n maliyetininin 9,42 milyon avro olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Apostolova, Mutivode ve Bernjak'ta inÅŸa edilecek diÄŸer iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n da Kosova makamlarÄ±ndan gerekli izinler Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Diyalog BakanÄ± Tahiri de Kosova'nÄ±n bÃ¶lge ve Avrupa'daki gÃ¼venlik, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± arttÄ±rmak adÄ±na tÃ¼m komÅŸu Ã¼lkelerle sÄ±nÄ±r kontrol alanÄ±nda Avrupa standartlarÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AB, NATO, BM ve diÄŸer uluslararasÄ± kurumlardan Kosova'nÄ±n entegrasyonunu hÄ±zlandÄ±rma noktasÄ±nda destek isteyen Tahiri, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temellerinin atÄ±lmasÄ±nÄ±n Kosova'nÄ±n 9'uncu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir hediye olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

AB tarafÄ±ndan finanse edilecek sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n Kosova, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n SÄ±rbistan tarafÄ±nda inÅŸa edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Ä°lgili Konular Kosova
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
Trump Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± sÃ¶zlerinden piÅŸman
Trumpâ€™Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± sÃ¶zlerinden piÅŸman

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman, ABD'de liberal Yahudi grubu J Street mensuplarÄ±nÄ± Nazi kamplarÄ±nda Nazilerle iÅŸbirliÄŸi yapan Yahudilere benzetmesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi
Merkel Federal Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonunda ifade verdi
Merkel, Federal Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonunda ifade verdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, ABD GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki dinleme faaliyetlerine iliÅŸkin komisyonun Ã¼yelerinin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±
Avrupa BirliÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor
Avrupa BirliÄŸi terÃ¶rle mÃ¼cadele yasalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor

Avrupa kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan AB terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¶nergesi Ã¼zerinde planlanan gÃ¼ncellemeye dair tasarÄ± AP'de kabul edildi. Yeni kurallarÄ±n, artan terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± devreye sokulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°vanovic Kosova'da yeniden yargÄ±lanacak
Ä°vanovic Kosova'da yeniden yargÄ±lanacak

Kosova'daki SDP lideri Ä°vanovic hakkÄ±nda daha Ã¶nce, 1999 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki Mitrovica'da sivil Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle verilen 9 yÄ±l hapis cezasÄ± iptal edildi
Pakistan'da tÃ¼rbeye bombalÄ± saldÄ±rÄ± 50 Ã¶lÃ¼
Pakistan'da tÃ¼rbeye bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 50 Ã¶lÃ¼

Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n tÃ¼rbesinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±
Gazze'yi bu kez kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu
Gazze'yi bu kez kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu

Gazze Åžeridi'ni etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±
Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk dava
Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk dava

Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, Eurofighter uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Airbus'a dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM'den Suriye'de aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±
BM'den Suriye'de aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±

BM, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya acil yardÄ±m yapÄ±lamamasÄ± durumunda sivillerin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± duyurdu
Mattis Rusya ile askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi konumunda deÄŸiliz
Mattis: Rusya ile askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi konumunda deÄŸiliz

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Rusya ile ÅŸu anda askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi yapma konumunda olmadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak liderlerin ortak bir zemin bulmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± 47 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 47 Ã¶lÃ¼

BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±
MogadiÅŸu'da havan topu saldÄ±rÄ±sÄ± 3 Ã¶lÃ¼
MogadiÅŸu'da havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼

Somali'nin BaÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
GÃ¼ney Kore'de BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ± aranmayacak
GÃ¼ney Kore'de BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ± aranmayacak

GÃ¼ney Kore'de "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda yolsuzluk skandalÄ±yla ilgili arama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmedi
Kosova-SÄ±rbistan arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±lacak
Kosova-SÄ±rbistan arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±lacak

Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recinde Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Putin'den NATO'ya suÃ§lama
Putin'den NATO'ya suÃ§lama

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, NATO'nun eylemleriyle Rusya'yÄ± provoke ettiÄŸini ve Ã§atÄ±ÅŸmaya sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Schengen bÃ¶lgesinde sistematik sÄ±nÄ±r kontrolleri baÅŸlÄ±yor
Schengen bÃ¶lgesinde sistematik sÄ±nÄ±r kontrolleri baÅŸlÄ±yor

AP'de kabul edilen ve AB tarafÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mevcut yÃ¶nergeye eklenen tasarÄ±ya gÃ¶re, artÄ±k Schengen bÃ¶lgesine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda sistematik kontroller uygulanacak
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal Ã¼Ã§ ay daha uzatÄ±ldÄ±
Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal Ã¼Ã§ ay daha uzatÄ±ldÄ±

Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana geÃ§erli olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali Ã¼Ã§ ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Haberler

Ä°vanovic Kosova'da yeniden yargÄ±lanacak
Ä°vanovic Kosova'da yeniden yargÄ±lanacak

MitroviÃ§aâ€™da toplu mezar kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlÄ±yor
MitroviÃ§a da toplu mezar kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlÄ±yor

Everest'in tepesine Kosova bayraÄŸÄ± dikilecek
Everest'in tepesine Kosova bayraÄŸÄ± dikilecek

Kosova ve SÄ±rbistan 'duvar'Ä±n yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan memnun
Kosova ve SÄ±rbistan 'duvar'Ä±n yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan memnun

Kosova'dan SÄ±rp bakanÄ±n ziyaret talebine ret
Kosova'dan SÄ±rp bakanÄ±n ziyaret talebine ret

ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere: Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun
ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun

Kosova'da vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±kmak iÃ§in yoÄŸun baÅŸvuru
Kosova'da vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±kmak iÃ§in yoÄŸun baÅŸvuru

Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki tren krizi sÃ¼rÃ¼yor
Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki tren krizi sÃ¼rÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 