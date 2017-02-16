Kosova-SÄ±rbistan arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi iÃ§in devam eden diyalog sÃ¼recinde, Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temeli atÄ±ldÄ±.
Merdare'deki temel atma tÃ¶renine Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa, Diyalog BakanÄ± Edita Tahiri, AB'nin Kosova Ã–zel Temsilcisi Nataliya Apostolova, bakanlar, milletvekilleri ve diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bÃ¶lgenin geliÅŸimi ve barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Kosova olarak diyaloÄŸa, iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine ve iÅŸbirliÄŸine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
SÄ±rbistan ile iliÅŸkilerinde tam normalleÅŸmenin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸine olan inancÄ±nÄ± dile getiren ThaÃ§i, "Merdare'de, Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki geÃ§iÅŸi saÄŸlayacak bu sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± iÃ§in atÄ±lan temel, diyalog iÃ§in izlediÄŸimiz yolun bir gÃ¶stergesidir." diye konuÅŸtu.
BaÅŸbakan Mustafa da kolay olmayan diyalog sÃ¼reci neticesinde temel atma tÃ¶reni yapÄ±lan bu sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "Bu, komÅŸularÄ±mÄ±zla aramÄ±zdaki tÃ¼m sorunlarÄ±mÄ±zÄ± diyalog yoluyla Ã§Ã¶zmeye devam etmemiz gerektiÄŸini gÃ¶steren bir kanÄ±ttÄ±r." dedi.
AB'nin Kosova Ã–zel Temsilcisi Apostolova ise iki Ã¼lke arasÄ±nda AB arabulucuÄŸunda sÃ¼ren diyalog sÃ¼reci kapsamÄ±nda 3 AralÄ±k 2011'de Ã¼zerinde uzlaÅŸma saÄŸlanan IBM anlaÅŸmasÄ±nÄ± anÄ±msatarak, bu kapsamda Kosova tarafÄ±nda inÅŸa edilecek Ã¼Ã§ sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n maliyetininin 9,42 milyon avro olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Apostolova, Mutivode ve Bernjak'ta inÅŸa edilecek diÄŸer iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n da Kosova makamlarÄ±ndan gerekli izinler Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Diyalog BakanÄ± Tahiri de Kosova'nÄ±n bÃ¶lge ve Avrupa'daki gÃ¼venlik, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± arttÄ±rmak adÄ±na tÃ¼m komÅŸu Ã¼lkelerle sÄ±nÄ±r kontrol alanÄ±nda Avrupa standartlarÄ±nÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AB, NATO, BM ve diÄŸer uluslararasÄ± kurumlardan Kosova'nÄ±n entegrasyonunu hÄ±zlandÄ±rma noktasÄ±nda destek isteyen Tahiri, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temellerinin atÄ±lmasÄ±nÄ±n Kosova'nÄ±n 9'uncu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir hediye olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
AB tarafÄ±ndan finanse edilecek sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n Kosova, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n SÄ±rbistan tarafÄ±nda inÅŸa edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman, ABD'de liberal Yahudi grubu J Street mensuplarÄ±nÄ± Nazi kamplarÄ±nda Nazilerle iÅŸbirliÄŸi yapan Yahudilere benzetmesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi
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Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recinde Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
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Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana geÃ§erli olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali Ã¼Ã§ ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.