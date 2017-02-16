GÃ¼ney Kore'de BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ± aranmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore'de mahkeme, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§an yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda savcÄ±larÄ±n, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisinde arama yapmasÄ±na izin vermedi.
Yonhap haber ajansÄ±na gÃ¶re, geÃ§en ay Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Mavi Ev'den gÃ¼venlik sebebiyle delil toplamasÄ±na izin verilmeyen baÄŸÄ±msÄ±z savcÄ± Park Young-soo'nun konuya iliÅŸkin Seul Ä°dare Mahkemesine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava reddedildi.
Bir saat sÃ¼ren duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, baÄŸÄ±msÄ±z danÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¶yle bir talepte bulunma yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmederek davayÄ± reddetti.
Bu arada Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n aranmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§en mahkeme kararÄ±nÄ±n temyiz edilemeyeceÄŸi kaydedildi.
Ã–te yandan, Park hakkÄ±ndaki iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere atanan baÄŸÄ±msÄ±z savcÄ±lar, Park'Ä±n gÃ¶revini geÃ§ici olarak devrettiÄŸi BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn'dan soruÅŸturmanÄ±n bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
SavcÄ±lar, geÃ§en hafta mahkeme kararÄ±yla arama yapmak iÃ§in "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak Park'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n engellemesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. DanÄ±ÅŸmanlar devlet sÄ±rlarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerlerde arama yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen kanunu gerekÃ§e olarak gÃ¶stermiÅŸti.
SavcÄ±lÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lee Kyu-chul, engellemenin yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Seul Ä°dare Mahkemesinde dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Park, 8 Åžubat'ta ne zaman ifade vereceÄŸine dair basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haberlere tepki olarak ifade vermekten vazgeÃ§tiÄŸini duyurmuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman, ABD'de liberal Yahudi grubu J Street mensuplarÄ±nÄ± Nazi kamplarÄ±nda Nazilerle iÅŸbirliÄŸi yapan Yahudilere benzetmesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, ABD GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki dinleme faaliyetlerine iliÅŸkin komisyonun Ã¼yelerinin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±
Avrupa kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan AB terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¶nergesi Ã¼zerinde planlanan gÃ¼ncellemeye dair tasarÄ± AP'de kabul edildi. Yeni kurallarÄ±n, artan terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± devreye sokulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Kosova'daki SDP lideri Ä°vanovic hakkÄ±nda daha Ã¶nce, 1999 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki Mitrovica'da sivil Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle verilen 9 yÄ±l hapis cezasÄ± iptal edildi
Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n tÃ¼rbesinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±
Gazze Åžeridi'ni etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, Eurofighter uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Airbus'a dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya acil yardÄ±m yapÄ±lamamasÄ± durumunda sivillerin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± duyurdu
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Rusya ile ÅŸu anda askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi yapma konumunda olmadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak liderlerin ortak bir zemin bulmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±
Somali'nin BaÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
GÃ¼ney Kore'de "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda yolsuzluk skandalÄ±yla ilgili arama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmedi
Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recinde Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, NATO'nun eylemleriyle Rusya'yÄ± provoke ettiÄŸini ve Ã§atÄ±ÅŸmaya sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AP'de kabul edilen ve AB tarafÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mevcut yÃ¶nergeye eklenen tasarÄ±ya gÃ¶re, artÄ±k Schengen bÃ¶lgesine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda sistematik kontroller uygulanacak
Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana geÃ§erli olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali Ã¼Ã§ ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.