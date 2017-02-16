17:04, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

GÃ¼ney Kore'de BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ± aranmayacak





GÃ¼ney Kore'de "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda yolsuzluk skandalÄ±yla ilgili arama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'de mahkeme, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§an yolsuzluk ve siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda savcÄ±larÄ±n, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisinde arama yapmasÄ±na izin vermedi. Yonhap haber ajansÄ±na gÃ¶re, geÃ§en ay Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Mavi Ev'den gÃ¼venlik sebebiyle delil toplamasÄ±na izin verilmeyen baÄŸÄ±msÄ±z savcÄ± Park Young-soo'nun konuya iliÅŸkin Seul Ä°dare Mahkemesine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava reddedildi. Bir saat sÃ¼ren duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, baÄŸÄ±msÄ±z danÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¶yle bir talepte bulunma yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmederek davayÄ± reddetti. Bu arada Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n aranmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§en mahkeme kararÄ±nÄ±n temyiz edilemeyeceÄŸi kaydedildi. Ã–te yandan, Park hakkÄ±ndaki iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere atanan baÄŸÄ±msÄ±z savcÄ±lar, Park'Ä±n gÃ¶revini geÃ§ici olarak devrettiÄŸi BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn'dan soruÅŸturmanÄ±n bir ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. SavcÄ±lar, geÃ§en hafta mahkeme kararÄ±yla arama yapmak iÃ§in "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak Park'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n engellemesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. DanÄ±ÅŸmanlar devlet sÄ±rlarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerlerde arama yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyen kanunu gerekÃ§e olarak gÃ¶stermiÅŸti. SavcÄ±lÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lee Kyu-chul, engellemenin yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Seul Ä°dare Mahkemesinde dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Park, 8 Åžubat'ta ne zaman ifade vereceÄŸine dair basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haberlere tepki olarak ifade vermekten vazgeÃ§tiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.