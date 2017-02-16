BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 47 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bir oto galerisine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸiÂ Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.
Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â baÅŸkentin gÃ¼neyindeki El-Beyya oto galerileri bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ bir aracÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 47 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi yaralandÄ±.
Sivillerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu bÃ¶lgede meydana gelen saldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.
BaÄŸdatâ€™Ä±n doÄŸusundaki Es-Sadr semtinde dÃ¼n yine bir oto galerisinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 30 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman, ABD'de liberal Yahudi grubu J Street mensuplarÄ±nÄ± Nazi kamplarÄ±nda Nazilerle iÅŸbirliÄŸi yapan Yahudilere benzetmesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, ABD GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki dinleme faaliyetlerine iliÅŸkin komisyonun Ã¼yelerinin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±
Avrupa kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan AB terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¶nergesi Ã¼zerinde planlanan gÃ¼ncellemeye dair tasarÄ± AP'de kabul edildi. Yeni kurallarÄ±n, artan terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± devreye sokulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Kosova'daki SDP lideri Ä°vanovic hakkÄ±nda daha Ã¶nce, 1999 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki Mitrovica'da sivil Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle verilen 9 yÄ±l hapis cezasÄ± iptal edildi
Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n tÃ¼rbesinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±
Gazze Åžeridi'ni etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, Eurofighter uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Airbus'a dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya acil yardÄ±m yapÄ±lamamasÄ± durumunda sivillerin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± duyurdu
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Rusya ile ÅŸu anda askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi yapma konumunda olmadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak liderlerin ortak bir zemin bulmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±
Somali'nin BaÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
GÃ¼ney Kore'de "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda yolsuzluk skandalÄ±yla ilgili arama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmedi
Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recinde Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, NATO'nun eylemleriyle Rusya'yÄ± provoke ettiÄŸini ve Ã§atÄ±ÅŸmaya sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AP'de kabul edilen ve AB tarafÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mevcut yÃ¶nergeye eklenen tasarÄ±ya gÃ¶re, artÄ±k Schengen bÃ¶lgesine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda sistematik kontroller uygulanacak
Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana geÃ§erli olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali Ã¼Ã§ ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.