GÃ¼ncelleme: 18:13, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 47 Ã¶lÃ¼





BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bir oto galerisine bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸiÂ Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â baÅŸkentin gÃ¼neyindeki El-Beyya oto galerileri bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ bir aracÄ±n infilak ettirilmesi sonucu 47 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi yaralandÄ±. Sivillerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu bÃ¶lgede meydana gelen saldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. BaÄŸdatâ€™Ä±n doÄŸusundaki Es-Sadr semtinde dÃ¼n yine bir oto galerisinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 30 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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