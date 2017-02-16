GÃ¼rbulak'ta 60 milyon lira deÄŸerinde eroin yakalandÄ±

HÃ¼seyin GÃ¼lerce FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlendi

FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen gazeteci HÃ¼seyin GÃ¼lerce, "GÃ¼len'i anlamak, bir ÅŸemaya oturtmak ancak onu konuÅŸturmakla mÃ¼mkÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu insanlar konuÅŸmazlar. Ä°tirafÃ§Ä±yÄ±m deseler bile ben itiraf edeceklerine inanmÄ±yorum" dedi