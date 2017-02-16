17:36, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

MogadiÅŸu'da havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼





Somali'nin BaÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Sarayda gerÃ§ekleÅŸtirilen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devir teslim tÃ¶reninden saatler sonra dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2'si Ã§ocuk 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede gÃ¶revli polis memuru Ali Ahmed yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°kisi Ã§ocuk Ã¼Ã§ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, biri kadÄ±n 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k." dedi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu EÅŸ Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi. Yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu bugÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶renle eski Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Åžeyh Mahmud'dan gÃ¶revi devralmÄ±ÅŸtÄ±.

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