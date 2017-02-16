17:39, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Kandilli'den Ã‡anakkale'ye: Deprem 15 gÃ¼n daha sÃ¼rebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi (BÃœ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, Marmara Denizi'nde olacak ve Ä°stanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisinin ÅŸÃ¼phe gÃ¶tÃ¼rmez bir gerÃ§ek olduÄŸunu belirterek, "Bunun zamanÄ±nÄ± verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok." dedi.

BÃœ Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nde dÃ¼zenlenen deprem deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na, Prof. Dr. Ã–zener ile Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil Serdar CevheroÄŸlu, BÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mehmed Ã–zkan, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) yÃ¶neticileri ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n, deprem ve sonrasÄ±nda Valilik ve AFADâ€™Ä±n uyarÄ±larÄ±na kulak asmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã–zener, "Åžubat ayÄ±nÄ±n 6'sÄ±nda baÅŸlayan deprem etkinliÄŸi sÃ¼rmekte. Ä°lk belirleme ve ilk aÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±zda da bu deprem etkinliÄŸinin bir hafta, 15 gÃ¼n, hatta daha uzun sÃ¼rebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtik ve web sitemizden de takip edebileceÄŸiniz Ã¼zere, deprem etkinliÄŸi bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri azalarak sÃ¼rmekte. Bunlar daha uzun sÃ¼rebilir, yani bir hafta 15 gÃ¼n daha da devam edebilir." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–zener, "Depremlerin Ã¶ncÃ¼ veya artÃ§Ä± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bir bilgi var mÄ±?" sorusu Ã¼zerine, "Bunu maalesef bilemiyoruz, Ã¶ncÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Ancak bÃ¼yÃ¼k bir deprem gerÃ§ekleÅŸtikten sonra, 'bu Ã¶ncÃ¼ydÃ¼' diyebiliyoruz." dedi.

Â "KÃœÃ‡ÃœK DEPREMLERÄ°N BÃœYÃœK BÄ°R DEPREMÄ° ENGELLEMESÄ° MANTIKLI GELMÄ°YOR"

"Daha Ã¶nce 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerin 7 ÅŸiddetindeki bir depremin enerjisini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtiniz. BunlarÄ±n bÃ¶lgedeki ve hatta Ä°stanbulâ€™daki bir depremin etkisini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilir miyiz?" sorusu yÃ¶neltilen Ã–zener, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"(Ä°kisi birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z) demiÅŸtik. Yani Ã‡anakkale'de olan depremlerle Marmaraâ€™da beklediÄŸiniz depremin birbiri ile alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik. Ä°stanbul Ã¶zelinde, Ã¶zellikle sÃ¶ylemiÅŸtik. Depremlerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerinden bahsederek, enerjisinden bahsederek, bir beÅŸli depremin 32 tane 5â€™lik depremin, bir tane 6'lÄ±k depreme karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸi 32x32â€™lik depremin bir tane 7â€™lik deprem enerjisini karÅŸÄ±layabileceÄŸini sÃ¶yledik. O kadar sÄ±klÄ±kta 5'lik deprem olmayacaÄŸÄ± iÃ§in, olan kÃ¼Ã§Ã¼k depremlerin bÃ¼yÃ¼k bir depremi engellemesi bilimsel olarak mantÄ±klÄ± gelmiyor."

Prof. Dr. Ã–zener, Ã‡anakkale'deki depremlerin Ä°stanbul depremini tetiklemesinin sÃ¶z konusu olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna da ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

"Yok, hayÄ±r. Daha Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z faylar ve yerlerden bahsediyoruz. Ä°stanbulâ€™u bekleyen, Marmara Deniziâ€™nde olacak ve Ä°stanbulâ€™u etkileyecek bir deprem beklentisi, ÅŸÃ¼phe gÃ¶tÃ¼rmez bir gerÃ§ek. Bunun zamanÄ±nÄ± verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Bunun iÃ§in bir sÃ¼re vermek Ã§ok anlamlÄ± deÄŸil. Bilimsel olarak anlamlÄ± deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸunu biliyoruz; Marmaraâ€™dan geÃ§en bir fay hattÄ± var, bu fay hattÄ±, tarih boyunca sÃ¼rekli depremler Ã¼retmiÅŸ ve bu deprem enerjisi birikiyor sÃ¼rekli ve bir yerde tekrarlayacak bu. Bunun ne zaman tekrarlayacaÄŸÄ±nÄ±, maalesef bilemiyoruz. BÃ¼tÃ¼n beklenti Ä°stanbulâ€™u etkileyecek 7â€™nin Ã¼zerinde bir depremin olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ama kesinlikle ve kesinlikle zaman veremiyoruz."

DEPREMLE Ä°LGÄ°LÄ° GÃ–RÃœÅž ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°NDE BULUNULACAK

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± CevheroÄŸlu da bilim adamlarÄ±nÄ±n Ã¶neri ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini Ã¶ÄŸrenmek istediklerini anlatarak, "BÃ¼tÃ¼n bilimsel veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bilim adamlarÄ±nÄ±n rehberliÄŸinde konularÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz." dedi.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi RektÃ¶r Prof. Dr. Ã–zkan da bir araya geliÅŸ sebeplerinin, Ä°stanbul'un deprem sÃ¼reÃ§leri ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili yapÄ±lmÄ±ÅŸ olanlar ve bundan sonra yapÄ±lacaklar konusunda, Valilik, AFAD ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak olduÄŸunu belirtti.