18:07, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Enosis kararÄ± TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ± mÃ¼zakereye ve adadaki sÃ¼rece bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. ÃœstelikÂ Rum parlamentosunun kabul ettiÄŸi "Enosis" kararÄ± TÃ¼rkiye veÂ KÄ±brÄ±sÂ TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez bir karardÄ±r." dedi.

"SORUN RUM TARAFINDAN KAYNAKLANIYOR"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â KÄ±brÄ±s'ta devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin bir soruya karÅŸÄ±lÄ±k, sorunun daha Ã¶nce olduÄŸu gibi ÅŸimdi de Rum tarafÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

KÄ±brÄ±s'ta devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin bir soruya karÅŸÄ±lÄ±k, sorunun daha Ã¶nce olduÄŸu gibi ÅŸimdi de Rum tarafÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"ENOSÄ°S KARARI TÃœRKÄ°YE VE KIBRIS TÃœRKÃœ Ä°Ã‡Ä°N KABUL EDÄ°LEMEZ BÄ°R KARARDIR"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu esasen Rum tarafÄ±nÄ±n mÃ¼zakereye ve adadaki sÃ¼rece bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Ãœstelik Rum parlamentosunun kabul ettiÄŸi Enosis kararÄ± TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ iÃ§in kabul edilemez bir karardÄ±r. Bu kriz bugÃ¼n Anastasiadis'in masadan kalkmasÄ±yla baÅŸlamadÄ±, bu kararÄ±n meclis tarafÄ±ndan kabul edilmesiyle baÅŸladÄ±. KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ±nÄ± hala gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar, karar kabul ediyorlar. Yani emellerinden vazgeÃ§memiÅŸler. DiÄŸer taraftan TÃ¼rkiye'nin garantisine ve gÃ¼venlik konularÄ±na artÄ±k ihtiyaÃ§ yok.Â

Siz bir taraftan Enosis'i istiyorsunuz, diÄŸer taraftan TÃ¼rkiye'nin garantisini kaldÄ±ralÄ±m diyorsunuz. BunlarÄ±n gerÃ§ek niyeti bu yaklaÅŸÄ±mlarla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konularda KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin ne kadar haklÄ± olduÄŸunu kendileri ortaya koydular. Biz bugÃ¼ne kadar hep yapÄ±cÄ± bir tutum sergiledik. Ne istediÄŸimizi biliyoruz, ne istemediÄŸimizi de biliyoruz. Net bir ÅŸekilde kaprissiz kompleksiz kendine gÃ¼venen bir devlet gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke gibi net toplantÄ±larda ortaya koyuyoruz. AynÄ± tutumu KÄ±brÄ±s TÃ¼rk heyetinin de sergilediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¶yle olunca da iÅŸte Rum tarafÄ± masadan kaÃ§Ä±yor. MÃ¼zakere istiyorlarsa o masaya dÃ¶neceklerdir, istemiyorlarsa da kendileri bilir. ArtÄ±k bir daha da bÃ¶yle bir mÃ¼zakere olmaz, gereÄŸini yaparÄ±z."

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