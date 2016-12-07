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21:51, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Amerika
18:14, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Mattis: Rusya ile askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi konumunda deÄŸiliz
Mattis: Rusya ile askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi konumunda deÄŸiliz

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Rusya ile ÅŸu anda askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi yapma konumunda olmadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak liderlerin ortak bir zemin bulmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, BrÃ¼ksel'de yapÄ±lanÂ NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

ABD-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan James Mattis, "Åžu anda askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi yapma konumunda deÄŸiliz. Ancak siyasi liderlerimiz ortak bir zemin bulmaya Ã§alÄ±ÅŸacak." dedi.

Rusya'nÄ±n uluslarasÄ± kanunlara uyduÄŸu konusunda kendini ispatlamasÄ± gerektiÄŸini savunan Mattis, "Moskova'nÄ±n ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸine inanÄ±p inanmadÄ±ÄŸÄ±na" yÃ¶nelik bir soru Ã¼zerine ise "Åžu anda sadece, demokrasilerdeki bir takÄ±m seÃ§imlere mÃ¼dahale ettikleri ya da mÃ¼dahale etmeye teÅŸebbÃ¼s ettikleri konusunda Ã§ok az ÅŸÃ¼phe olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim." diye konuÅŸtu.Â 

ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in sÃ¶zlerinin, dÃ¼n Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Åžoygu'nun, Pentagon ile yeniden iÅŸ birliÄŸi yapmaya hazÄ±r olduklarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan gelmesi de dikkati Ã§ekti.

Washington, Rusya'nÄ±n Ukrayna topraÄŸÄ± KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmesinin ardÄ±ndan Moskova'yla askeri iÅŸ birliÄŸini kesmiÅŸti. Ancak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, adaylÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde DEAÅž'la mÃ¼cadelede Rusya ile beraber Ã§alÄ±ÅŸabileceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.



Ä°lgili Konular ABD Mattis rusya
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