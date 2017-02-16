18:27, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Manisa Mesir Macunu Festivali'ne 'referandum' rÃ¶tarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa Valisi Mustafa Hakan GÃ¼venÃ§er, Manisa ValiliÄŸi tarafÄ±ndan Åžehzadeler KaymakamlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± salonunda dÃ¼zenlenen BasÄ±n Bilgilendirme ve EÅŸgÃ¼dÃ¼m ToplantÄ±sÄ±nda Manisa Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ÅŸubat ayÄ± faaliyet programÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

18 Nisan'da baÅŸlayacak ve 23 Nisan'da yapÄ±lacak saÃ§Ä±m tÃ¶reni ile sona erecek olan 477. UluslararasÄ± Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 25-30 Nisan tarihlerine ertelendiÄŸini belirten Vali GÃ¼venÃ§er, festivalin ertelenme nedeninin anayasa referandumu olduÄŸunu bildirdi.

GÃ¼venÃ§er, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Manisa'ya mal olmuÅŸ ve geleneksel hale gelmiÅŸ festivalimiz var. Tarihi daha Ã¶nce ilan edilmiÅŸti. Daha Ã§ok BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Åžehzadeler Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir organizasyon. Festivalin referandum gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesi sebebiyle Mesir Festivali Komisyonu bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Daha Ã¶nce 18-23 Nisan tarihleri arasÄ±nda kutlanacaÄŸÄ± ilan edilen Mesir Festivali'nin 25-30 Nisan tarihleri arasÄ±nda kutlanmasÄ±na dair bir karar verildi."