BM'den Suriye'de aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ±Â Jan Egeland,Â Suriye'de kuÅŸatma altÄ±nda bulunan Åžam kÄ±rsalÄ±ndaki Madaya ve Zabadani ile Ä°dlip kÄ±rsalÄ±ndaki Fua ve Kefraya'yadaki sivillerin "Ã§ok kÄ±sa zamanda" aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ±lacaklarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
UluslararasÄ± Suriye Destek Grubunun Ä°nsani EriÅŸim Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±sÄ± Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BM Cenevre Ofisi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Egeland, geÃ§en aralÄ±k ve bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nÄ±n Suriye'de insani yardÄ±mlar aÃ§Ä±sÄ±ndan "en kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nem" olduÄŸunu belirterek, "Bu yÄ±l, 600 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kuÅŸatma altÄ±ndaki 13 bÃ¶lgenin hiÃ§birine karadan konvoylarla ulaÅŸamadÄ±k." dedi.
Egeland, Madaya ve Kefraya'da son birkaÃ§ gÃ¼nde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan ve tahliye edilmeyen 5 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, bÃ¶lgede aynÄ± durumdaki 80 kiÅŸinin acilen tahliye edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 23 Åžubat'ta baÅŸlamasÄ± planlanan Suriye konulu mÃ¼zakerelerden umutlu olduÄŸunu dile getiren Egeland, "Åžuna inanÄ±yor ve umuyoruz ki (Suriye'deki) bu durum artÄ±k deÄŸiÅŸmek zorunda, deÄŸiÅŸebilir de." ifadesini kullandÄ±.
Egeland, temel insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸmamasÄ± durumunda Fua, Kefraya, Madaya ve Zabadani'deki halkÄ±n Ã§ok kÄ±sa zamanda aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, bÃ¶lgedeki sivillerin yaÅŸam ve Ã¶lÃ¼m arasÄ±nda bir noktada olduklarÄ±na dikkat Ã§ekti.
Åžam yakÄ±nlarÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde de durumun farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Egeland, buradaki sivillerin geleceÄŸine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Ã–te yandan Egeland, Humus'un "Vaer" bÃ¶lgesine yarÄ±n itibarayla insani yardÄ±m malzemeleri taÅŸÄ±yan BM konvoyunun hareket etmesini beklediklerini belirtti.
Bir soru Ã¼zerine de Egeland, kuÅŸatmayla sivil halkÄ±n bir kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak suretiyle temel insani yardÄ±mlardan mahrum bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla tÄ±bbi tahliyeler de dahil sivillerin serbest dolaÅŸÄ±m haklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nmasÄ±nÄ± da sert dille eleÅŸtirerek, "Bu uluslararasÄ± hukukta suÃ§tur, savaÅŸ suÃ§udur. KuÅŸatma OrtaÃ§aÄŸ'a mahsustur, 2017'ye deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.
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