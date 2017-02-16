Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk dava

Avusturya Savunma ve Spor BakanÄ± Hans Peter Doskozil, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â AirbusÂ firmasÄ±naÂ Eurofighter savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle 183,4 milyon avroluk tazminat davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Doskozil dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Eurofighter savaÅŸ jetlerinin satÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda art niyetli ve hileli bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, Avusturya'nÄ±n toplamda 1,1 milyar avro zarara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Viyana SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan davaya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Avrupa merkezli firmanÄ±n,Â jetlerin gerÃ§ek fiyatÄ±, donanÄ±m ve teslimine iliÅŸkin bilinÃ§li olarak hile yolu ile deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.
Airbus'dan 2003 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan alÄ±mlarla 2007'de yapÄ±lanlar arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunun belirlendiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, 2012'de konuya iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n itibarÄ±yla raporun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Avusturya, 2003-2009 yÄ±llarÄ±nda Airbus'dan 15 Eurofighter jeti satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman, ABD'de liberal Yahudi grubu J Street mensuplarÄ±nÄ± Nazi kamplarÄ±nda Nazilerle iÅŸbirliÄŸi yapan Yahudilere benzetmesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, ABD GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki dinleme faaliyetlerine iliÅŸkin komisyonun Ã¼yelerinin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±
Avrupa kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan AB terÃ¶rle mÃ¼cadele yÃ¶nergesi Ã¼zerinde planlanan gÃ¼ncellemeye dair tasarÄ± AP'de kabul edildi. Yeni kurallarÄ±n, artan terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± devreye sokulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Kosova'daki SDP lideri Ä°vanovic hakkÄ±nda daha Ã¶nce, 1999 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyindeki Mitrovica'da sivil Arnavutlara karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle verilen 9 yÄ±l hapis cezasÄ± iptal edildi
Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Åžahbaz Kalandar'Ä±n tÃ¼rbesinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±
Gazze Åžeridi'ni etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±
Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, Eurofighter uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Airbus'a dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM, Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'ya acil yardÄ±m yapÄ±lamamasÄ± durumunda sivillerin aÃ§lÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± duyurdu
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Rusya ile ÅŸu anda askeri dÃ¼zeyde iÅŸ birliÄŸi yapma konumunda olmadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak liderlerin ortak bir zemin bulmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸkent BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 47 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 50 kiÅŸi yaralandÄ±
Somali'nin BaÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
GÃ¼ney Kore'de "Mavi Ev" olarak adlandÄ±rÄ±lan baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±nda yolsuzluk skandalÄ±yla ilgili arama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmedi
Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recinde Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan Entegre SÄ±nÄ±r YÃ¶netimi (IBM) kapsamÄ±nda inÅŸa edilecek ilk sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, NATO'nun eylemleriyle Rusya'yÄ± provoke ettiÄŸini ve Ã§atÄ±ÅŸmaya sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AP'de kabul edilen ve AB tarafÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mevcut yÃ¶nergeye eklenen tasarÄ±ya gÃ¶re, artÄ±k Schengen bÃ¶lgesine giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda sistematik kontroller uygulanacak
Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana geÃ§erli olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali Ã¼Ã§ ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.