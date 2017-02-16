18:53, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk dava





Avusturya Savunma BakanÄ± Doskozil, Eurofighter uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Airbus'a dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avusturya Savunma ve Spor BakanÄ± Hans Peter Doskozil, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â AirbusÂ firmasÄ±naÂ Eurofighter savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle 183,4 milyon avroluk tazminat davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Doskozil dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Eurofighter savaÅŸ jetlerinin satÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda art niyetli ve hileli bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, Avusturya'nÄ±n toplamda 1,1 milyar avro zarara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Viyana SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan davaya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Avrupa merkezli firmanÄ±n,Â jetlerin gerÃ§ek fiyatÄ±, donanÄ±m ve teslimine iliÅŸkin bilinÃ§li olarak hile yolu ile deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi. Airbus'dan 2003 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan alÄ±mlarla 2007'de yapÄ±lanlar arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunun belirlendiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, 2012'de konuya iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n itibarÄ±yla raporun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Avusturya, 2003-2009 yÄ±llarÄ±nda Airbus'dan 15 Eurofighter jeti satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

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