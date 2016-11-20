19:05, 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Gazze'yi bu kez kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu



Foto: ArÅŸiv

Gazze Åžeridi'ni etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze kentinin kuzeyindeki es-Saftavi bÃ¶lgesinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle evlerini su basan vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±na, Sivil Savunma Birimi gÃ¶revlilerinin gittiÄŸi belirtildi. BÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da evi su bastÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle evlerin Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n uÃ§tuÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu bÃ¶lgeden yaÅŸayanlarÄ±n gÃ¼venli yerlere tahliye edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Filistin BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan BakanÄ± MÃ¼fid el-Hasayine de Saftavi'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± evlerini su basan 8 aileye yer temin ettiklerini sÃ¶yledi. YaÄŸÄ±ÅŸlardan etkilenen Gazzelilerin sorunlarÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Filistin hÃ¼kÃ¼metinin seferber olduÄŸunu ifade eden Hasayine, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu altyapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve uzun yÄ±llardan beri devam eden Ä°srail ablukasÄ± nedeniyleÂ bÃ¶lgedeki trajedinin katlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Ä°lgili Konular Gazze filistin

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.